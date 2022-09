BANCUL ZILEI | Care sunt cele 3 tipuri de bărbați

Banc. Iată care sunt cele trei tipuri de bărbați! O să râzi cu poftă!

Cele trei tipuri de bărbați:

1. Bărbatul purice – sare din pat în pat.

2. Bărbat tergal – oricât îl mototolești, nu se șifonează.

3. Bărbatul ceapă – când îl dezbraci, te apucă plânsul.

Vezi și BANCUL ZILEI | BULĂ SE ÎNSOARĂ ȘI SE ÎNTÂLNEȘTE CU PRIETENII

Tipul care își invită iubita la sală

– Iubito, plec la sală. Ai vrea să mergi cu mine?

– Îţi par grasă?

– Dacă nu vrei să mergi, nu mergi!

– Acum sunt şi leneşă?

– Calmează-te, dragă! Nu am insinuat nimic!

– Acum sunt şi isterică, nu?

– Nu am spus asta!

– Aha, deci sunt şi mincinoasă…

– Ok. Nu mergi!

– Stai puţin! Dar de ce vrei să te duci singur?

Citește și BANCUL ZILEI | 3 TIPI MOR ŞI AJUNG LA POARTA RAIULUI: DE CÂTE ORI V-AȚI ÎNȘELAT NEVESTELE?

Bărbatul care-și vinde nevasta pe internet

Un bărbat postează pe internet un anunț.

”Vând nevastă!

An fabricație: 1983, al doilea proprietar, certificat în regulă, producție autohtonă.

Culoare: roșcată.

Dotări: suspensii super, portbagaj mare, faruri bleu-ciel, grilă radiator roșie bombată, 2 air bag-uri frontale excelente.

Stare funcționare: foarte bună, puțin uzată (cam de 2 ori pe săptămână, dar duce mult mai mult).

Cai putere: Doamne Dumnezeule! Poate să țină o herghelie!

Stare caroserie: puțin atinsă – a fost un mic accident cu un vecin care nu s-a asigurat (dacă sunt sau nu sunt acasă) și a intrat în ea; în urma accidentului el a fost grav avariat, iar ea a suferit doar niște atingeri de curea pe aripa stângă spate, dar cu timpul se repară.

Preț: negociabil, o dau cu tot cu accesorii – unul de 3 ani și unul de 5 ani.

Rog seriozitate”

Vezi și BANC | GIGEL, LA PIAȚĂ: „VREAU 2 KILOGRAME DE CARTOFI, DAR FIECARE ÎMPACHETAT SEPARAT”