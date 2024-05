BANCUL ZILEI | Ce se întâmplă cu bărbații în Rai, de fapt

CANCAN.ro vă pune la dispoziție un banc copios ca să vă continuați ziua într-o notă pozitivă. O zi în care nu ați râs este o zi pierdută. Astăzi vă deszvăluim secretul raiului. Iată ce se întâmplă cu bărbații când ajung în Rai, de fapt!

Iată gluma pe care v-o propunem în această dimineață!

Moare toată lumea de pe pământ și se duce în rai.

Dumnezeu vine și spune:

– Vreau ca bărbații să formeze două cozi: una pentru cei care în timpul vieții și-au dominat nevestele și una pentru cei care au fost dominați. Femeile să plece cu Sf. Petru.

Când Dumnezeu se uită din nou, femeile plecaseră și bărbații formaseră două linii.

Coada Bărbaților dominați de neveste avea 100 de kilometri, iar în coada bărbaților care își dominaseră nevestele era un singur om. Dumnezeu se enervase:

– Ar trebui să vă fie rușine! V-am creat după chipul și asemănarea mea și v-ați lăsat ținuți sub papuc. Priviți-l pe singurul meu fiu care a știut să stea drept și care m-a făcut mândru de el. Învățați de la el! Spune-le fiul meu, cum ai reușit să fii singurul bărbat din această coadă?

Iar bărbatul răspunde:

– Nu știu, nevastă-mea m-a pus să stau aici!

Asta nu este tot! O zi fără distracție este o zi pierdută. CANCAN.ro v-a mai pregătit încă o surpriză! Bucuria și veselia sunt la ele acasă. Nu uitați să zâmbiți în fiecare zi. Continuați-vă ziua într-o notă pozitivă. Mai jos vă așteaptă o serie specială de bancuri bonus.

Alte bancuri amuzante. Râzi cu lacrimi!

Trei bărbați ajung la poarta Raiului. Îi ia Dumnezeu pe fiecare la întrebări, primul fiind un italian:

– Ia zi, tu cum ai murit?

– Pai mi-am cumpărat un Ferrari, am mers pe autostrada spre Milano cu 340 km/h, n-am putut sa iau o curbă, am intrat in parapet si am murit pe loc.

– Bine, poți sa intri.

Al doilea, un german:

– Tu cum ai murit?

– Mi-am luat un Porsche, am mers pe autostrada, o cisterna a pus frână brusc in fata mea, nu am mai putut opri, explozie mare, am murit pe loc…

– Bine, poți intra si tu.

Al treilea, un roman:

– Tu ce ai pățit?

– Mi-am luat un BMW X6 si am murit de foame!

