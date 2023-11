BANCUL ZILEI | Cea mai tare replică de agățat

Bancul zilei. Un tip abordează o fată pe internet. Iată cea mai tare replică de agățat!

– Pot să te întreb ceva?

– Orice.

– Ai două limbi în gură?

– Nu!

– Și nu vrei?

Vezi și BANCUL ZILEI | SOȚUL ȘI SOȚIA ÎN DORMITOR, AUD CUM VECINII FAC DRAGOSTE

Vezi și BANCUL ZILEI | TOP 4 – PERSOANE CU CARE NE-AM CULCA DACĂ AM AVEA OCAZIA

3 femei își laudă copiii

Trei femei stau de vorbă, lăudându-se cu copiii lor.

Prima: Eu am un băiat, a terminat Teologia. Când intră într-o încăpere, toată lumea se ridică în picioare, îl salută respectuos: „Sărut mâna, părinte”.

A doua: Și eu tot băiat am. La fel ca și al tău. a terminat tot Teologia și are un rol foarte important în biserică. Când intră într-o încăpere, toată lumea se ridică în picioare și spune: „Sărut mâna, prea mărite”.

A treia: Eu am o fată foarte frumoasă, blondă, 1.70 m, ochii albaștri, 90-60-90. Când intră într-o încăpere, toată lumea zice: „Doamne Dumnezeule!”.

Vezi și BANCUL ZILEI | UN BEȚIV, LA BAR: „SUC DE MORCOVI AVEȚI?”

Polițistul, soția și amenda la plajă

Un polițist și-a trimis nevasta la mare cu copilul, iar după o săptămână a venit și el.

În prima seară zice:

– Nevastă, am mare chef să facem dragoste!

– Şi eu am, dar dacă se scoală copilul și ne prinde? Hai să mergem mai bine la plajă.

Ajung ei pe plajă, încep treaba aia faină, când deodată apare o patrulă de… poliție.

– Vă rog să vă îmbrăcați, o să vă dăm amendă pentru ofensă de moravuri ușoare.

Tipul zice:

– Nene, stai ușor, și eu sunt polițist, uite legitimația!

– Bine, dumneavoastră puteți pleca, dar pe asta trebuie să o amendez, e a 7-a oară când o prind pe plajă săptămâna asta.