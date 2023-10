BANCUL ZILEI | Soțul și soția în dormitor, aud cum vecinii fac dragoste

CANCAN.RO a pregătit un banc de zile mari pentru a vă destinde. Această glumă, cu siguranță, o să vă aducă imediat zâmbetul pe buze. Personajele principale sunt doi soți care, auzind cum vecinii lor fac dragoste, decid să îi urmeze, la îndemnul bărbatului. Totuși, ce urmează a doua zi este de-a dreptul amuzant. Vă urăm spor la râs!

Soțul și soția, în dormitor aud cum vecinii lor fac dragoste.

Soțul către soție: – Hai să sărim și noi un pic în pat, ca vecinii noștri să creadă că facem dragoste.

Au sărit, după care s-au culcat. A doua zi, la micul dejun, soția îi pune în față soțului o farfurie goală.

– Mănâncă, dragule!

– Ce?

– Lovește cu lingura în farfurie, lasă, să creadă vecinii că tu mănânci!

Banc bonus

Sperăm că am reușit să vă aducem zâmbetul pe buze. Dacă vă plac bancurile noastre, nu uitați să le împărtășiți cu cei dragi. Iar bonus, pentru cititorii CANCAN.RO, am pregătit o glumă, în plus, cu Ion și Maria, două personaje îndrăgite de români.

Este anul 2250, iar Ion și Maria aterizează pe Marte, după un zbor de zeci de milioane de kilometri.

Ei se întâlnesc cu un cuplu marțian și vorbesc despre tot felul de lucruri.

Ion întreabă dacă Marte are o piață de capital, daca au laptop-uri, cum se fac bani, etc. În cele din urmă, Maria aduce în discuție subiectul amor.

– Dar cum faceți voi acest lucru? întreabă ea, curioasă foc.

– Mult mai bine ca voi! răspunde marțianul.

Urmează o discuție și în cele din urmă cele două cupluri decid să facă schimb de parteneri pentru o noapte și să facă experiență unul pe altul. Maria și masculul marțian merg într-un dormitor unde marțianul se dezbracă, dar surpriză! Membrul lui e o jucărie de aproximativ 2 centimetri lungime și doar câțiva milimetri grosime.

– Nu cred că o sa meargă! spune Maria îmbufnată.

– De ce? Ce s-a întâmplat?

– Ei bine, nu este suficient de mare!

– Nici o problemă, îmi rotești urechile și-l faci cât vrei și cum vrei tu.

Zis și făcut, ia Maria urechile în mână până își îndeplinește visul.

– Wow! exclamă ea.

Așa că s-au aruncat în pat și a urmat o partidă de amor nebun până s-a auzit un urlet înfiorător, iar Maria îl vede pe Ion fugind de mama focului.

– Ce s-a întâmplat, măi Ioane?

– Sari, Mărie, că nebuna asta îmi rupe urechile!