BANCUL ZILEI | „Ciao bela. Tuto bene?” „Marcele, tu ești, mă?”

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc care o să-ți provoace hohote de râs! Vezi în ce situație hilară ajunge Marcel, după ce îi scrie unei prietene din România.

Bancul de astăzi spune „povestea” lui Marcel, plecat în Italia de două luni. Bărbatul a cam uitat „lengua rumena” și îi scrie unei prietene, în speranța că o să-l ajute. Ce va urma te va face să râzi cu lacrimi!

Bancul zilei! Râzi cu lacrimi pe 22 decembrie 2022

Redăm „discuția” dintre Marcel și prietena din România:

„-Ciao bela. Tuto bene?

-Marcele, tu ești, mă?

-Și, sono io, Marcelo. Come stai?

-Sta tot în Berceni. Mă, Marcele, ești de două luni în Italia și ai uitat limba română?

-Mi amore, me trebuie 500 de euro până la salario. Come si dice la voi in rumena 500 euro?

-Se zice „n-am”. Hai dracu înapoi acasă, că s-a mărit socialul”

