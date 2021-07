Bancul zilei| Conversație bizară, în piață, despre pepeni

Bancul zilei este povestit la persoana întâi și spune povestea unei interacțiuni vânzător-client dintr-o piață aflată, cel mai probabil în România.

Deși crede că are situația de sub control, clientul are parte de o surpriză foarte mare din partea vânzătolui la care sigur nu se aștepta. Într-un final, nașul și-a găsit nașul, cu spune vorba din popor.

Citește și: Bancul zilei| Ești însărcinată și nu știi ce nume să pui bebelușului? Noi avem soluția

Iată despre ce este vorba

„Ma duc la piaţă şi trec pe lângă o tarabă cu pepeni unde era un carton pe care scria: „Un pepene 3 lei, sau trei pepeni la 10 lei”. În loc să-i spun tipului din spatele tarabei cât de prost e, m-am hotărât să-i demonstrez.

Aşa că l-am abordat:

– Aş dori un pepene.

– Da, domnule, face trei lei. I-am dat banii şi i-am spus:

– De fapt, mai dă-mi unul, te rog.

– Nicio problemă, domnule, încă trei lei.

– Ştii ceva, i-am zis, mai dă-mi unul, să fie trei.

– Desigur, domnule, trei lei, vă rog.

Abia mă abţineam să nu râd şi i-am spus:

– Tocmai am cumpărat trei pepeni cu nouă lei, iar pe cartonul tău scrie trei pepeni pentru zece lei. Tu îţi dai seama cât de prost eşti?

– Nu sunteţi primul client care îmi spune, chicoti el, toată lumea face mişto până când subliniez că au cumpărat trei pepeni în loc de unul”.

Nu rata: Bancul zilei / M-ai înșelat vreodată?