Weekendul ne bate la ușă, dar o porție de râs este mereu binevenită! Pentru astăzi v-am pregătit un super-banc haios, care vă va schimba instant starea de spirit.

Femeile sunt extrem de sceptice atunci când vine vorba de infidelitate, însă unele dintre ele mai fac și haz de necaz pe acest subiect. Un tânăr s-a trezit, într-o zi, cu un mesaj de acest gen din partea iubitei sale și s-a grăbit să-i răspundă, însă iubita lui a avut alte planuri și a vrut, cel mai probabil, să-i testeze încrederea și toleranța. Iată bancul zilei:

„M-ai înșelat vreodată?”

„??”

„E o simplă întrebare…”

„Nu…”

„Am o poză care arată contrariul”

„Pot s-o văd?”

(Ea trimite o fotografie neagră, în care scrie, cu alb: CONTRARIUL).

Alte bancuri haioase cu și despre infidelitate

Un moş vine cu nevasta de 20 de ani la maternitate, să nasca. Toată lumea: – Tataieeee, felicitări, da’ cum ai reuşit? – He-heeeee, dragii moşului… am ţinut motorul mergând!!! Dupa un an jumate-doi, iar la maternitate. Iar îl întreabă, iar răspunde: – He-heeeee, dragii moşului… am ţinut motorul mergând!!! După încă doi ani, iar. Iese doctorul din sală: – Şi cum ziceai tataie că ai făcut? – Am ţinut motorul mergând! La care doctorul: – Auzi, tataie…ar cam fi fost vremea să schimbi uleiul. E negru …

***

Rrriiiiinnnnggg, rrriiiinnnngg, – Buna dragă, la telefon e tati. Mami este cumva pe lângă telefon? – Nu tati, este sus, în dormitor, cu unchiul Vasile. După o scurtă pauza: – Dar dragă, noi nu avem un unchi Vasile! – Ba da. Şi este chiar acum în dormitor cu mami! Altă pauză scurtă. – Bine, uite ce vreau să faci: pui telefonul pe masă, te duci sus, ciocăni la uşa şi strigi către mami că tati tocmai parcheaza maşina în faţa casei. – Da, tati, numai un pic. După câteva minute, fetiţa se întoarce la telefon: – Gata, tati, am făcut-o! – Şi ce s-a întâmplat dragă? – Ei bine, mami s-a speriat, a sărit din pat dezbrăcată şi a început să alerge ţipând. Apoi s-a împiedicat şi a căzut lovindu-se cu capul de tocul uşii. Acum stă acolo nemişcată. – O, Dumnezeule, şi unchiul Vasile? – A sărit din pat, şi el dezbrăcat. Era foarte speriat şi a sărit de la fereastră din spate direct în piscina. Cred că nu ştia că ai scos apa din ea ca să o cureţi. S-a lovit de fundul piscinei şi acum este mort. O pauză lungă … şi mai lungă … chiar şi mai lungă … – Piscină?!? E cumva 021 252 … – Nu, cred că aţi greşit numărul …