BANCUL ZILEI | „Cum o cheamă pe cățelușă?”

Dragi cititori, luni este, de obicei, o zi posomorâtă, însă CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze cu un banc fabulos. În timp ce unii aleg nume simple pentru animalele de companie, alții au ceva mai multă… inspirație. Spor la citit!

Citește și: BANC | DE ZIUA LUI, BULĂ PRIMEȘTE UN CADOU CIUDAT DIN PARTEA BUBULINEI

– Cum o cheamă pe cățelușă?

– Grivei.

– Dar e fată.

– Da, dar se scrie Griveille.

Sperăm că am reușit să aducem puțină veselie cititorilor. Așadar, dacă v-a plăcut bancul nu ezitați să îl împărtășiți și persoanelor dragi. În plus, am pregătit și o selecție de glume bonus. Spor la citit în continuare și nu uitați, râsul este sănătos!

Cum îți recunoști mașina?

Un tip, rupt de beat, iese dintr-un bar. Se duce în parcare şi începe să pipăie maşinile pe plafon. Un alt şofer îl vede şi întreabă:

– Ce faci, omule, ce cauţi?

– Îmi caut maşina, zise beţivul, clătinându-se!

– Păi… şi de ce le pipăi pe plafon, ce, nu sunt toate la fel?

– Neah! A mea are girofar…

Fumatul… caz de arest

Doi colegi noi de celulă.

– Tu de ce ai ajuns aici?

– Din cauza fumatului…

– Cum din cauza fumatului?!

– În timp ce furam, m-a apucat tusea, m-a auzit paza şi m-au prins!

Fugi și salvează-ți viața

Niște exploratori englezi mergeau prin junglă. Deodată, unul din ei cade într-o groapă (capcană întinsă de băștinași) în care se afla un leu (căzuse mai înainte).

Englezul începe să fugă împrejurul gropii. Leul fuge după el. Ceilalți stau pe margine și fac pariuri. La un moment dat, unul din ei strigă:

– Accelerează, Smithson, leul e chiar în spatele tău!

Smithson:

– Nu va îngrijorați, domnilor, eu am o tură în avans.

Schimbare majoră în viață

– De vreo şase luni am renunțat la jocurile de noroc, de patru luni nu am mai băut, iar de două luni nu am mai fumat. Ieri i-am cerut divorțul soției mele.

– Și cu ea ce ai avut?

– Am realizat că nu merită un bărbat ca mine.

Citește și: BANC | BULĂ VREA SĂ AIBĂ 5 NEVESTE

Peștișorul de aur

Un tip prinde peștișorul de aur, îl învârtește pe toate părțile și nu știe ce să facă cu el. Peștele nu mai rabdă:

– Hai, omule, pune-ți o dorință!

– Ce fel de dorință?

– Păi, cum să-ți explic… Ieri, de exemplu, m-a prins un bătrânel, m-a rugat să-i dau un milion de euro și eu i-am îndeplinit dorința. Dar tu, ce vrei?

– Adresa lui!