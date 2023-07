BANCUL ZILEI | Doi olteni în vacanță

– Fraților, haideți înapoi, că a glumit”

De ce tremurați, doamnă?

„La un conac foarte vechi, despre care se spune că e bântuit, ghidul o întreabă pe o femeie care tremura toată:

-De ce tremurați, doamnă?

– Păi am auzit că aici sunt fantome.

– Stați liniștită, doamnă, eu stau aici de 500 de ani și nu am văzut nicio fantomă”.

Doi cerșetori stau de vorbă

Doi tipi cerșesc în Cișmigiu. Se despart, având să se întâlnească seara. Și se-ntâlnesc.

– Cât ai luat?

– 50 de lei. Am scris pe o hârtie că mi-e foame. Tu?

– 800 lei.

– ???

– Eu am scris „Lipsește la mine 5 lei să pleacă în Ungaria”.

Dubla sportivului

„-Aseară în club am agățat o blondă mai în vârstă. Arăta foarte bine pentru cei 60 de ani ai săi și m-am trezit gândindu-mă că probabil fiica ei arăta și mai sexy. Am băut puțin (ei bine, puțin mai mult), ne-am giugiulit și apoi ea m-a întrebat dacă am practicat vreodată ”dubla sportivului”.