BANCUL ZILEI | „Domnule Tănase, aseară am ieșit cu fata dumneavoastră și vrea să-mi cer scuze”

Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit unul dintre cele mai amuzante bancuri prin care sperăm să vă facem să zâmbiți, dar să vă bucurați și de o zi cât mai frumoasă.

-Bună dimineața, domnule Tănase! Aseară am ieșit cu fata dumneavoastră și vreau să îmi cer scuze că nu a ajuns acasă la ora 22:30. Am întârziat pentru că am făcut pană la mașină și mi-a luat ceva timp până am schimbat roata.

-Bună! Tu ești pârlitul ăla cu Renault Megane, căruia i-am zis să nu o mai caute pe Anca? Sau ăla cu Opel Astra ruginit?

-Nu, domnule. Eu am un Audi Q8.

-Nu-mi mai zice domnule, zi-mi tată socru!