BANCUL ZILEI | „Dragi bărbați, să nu iubiți niciodată femeia-doctor!”

Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit un banc amuzant, care să vă aducă zâmbetul pe buze. Un sfat util pentru bărbații de pretutindeni! Ce femeie trebuie să-și aleagă?

„Dragi bărbați!

Să nu iubiți niciodată femeia doctor – ea mereu îți va spune următorul!

Să nu iubiți femeia vânzătoare – îți va spune stai la coadă!

Iubiți profesoarele – ele tot timpul zic „hai să mai repetăm o dată”.

Bancuri amuzante cu Bulă

Pentru că Bulă este unul dintre personajele celebre în comedia românească, noi vă prezentăm alte glume cu el și Bubulina, în diverse ipostaze hilare.

Bulă vede o bunăciune în bar şi, după ce o servește cu un pahar, îi zice:

– Cu ce te ocupi?

– Sunt asistentă.

– Sună incitant…

– Mă rog, dacă zici tu…

– Îmi dai şi mie numărul tău de telefon?

– Desigur! Scrii?

– Da, spune, te rog!

– 1…

– Aşa…

– 1…

– Da…

– 2.

O altă conversație hilară între Bulă și Ștrulă:

„- Bulă, parcă ziceai că te însori cu Bubulina. Ce s-a întâmplat, că nu v-am mai văzut de mult timp împreună?

– Ștrulă, m-am despărțit de ea.

– Dar ce s-a întâmplat?

– Uite, am agățat o gagică în oraș, Bubulina m-a văzut cu ea și m-a întrebat cine e. Și eu atunci, repede, ce era să zic. I-am spus că e vară-mea.

– Așa, și?! Nu te-a crezut?!

– Nu, pentru că, de fapt, era vară-sa!”.

Alte glume cu personajul tău favorit:

Într-o după-amiază, Bulă se întoarce inopinat de la serviciu, intră în apartament și… surpriză mare! Își găsește nevasta în pat, cu altul. Imediat, îi zice:

– Bravo, Bubulino, bravo! Mâine, poimâine o să te văd și cu țigara-n gură!

– Bulă, am două vești proaste. Cum vrei să ți le zic?

– Ștrulă, combină-le!

– Ok, atunci te anunț că nevastă-ta.. ne înșală!

– Bulă, tradu în engleză: „Pisica a sărit în apă și s-a înecat”

– Foarte simplu: „The cat țop țop in the pool, glu, glu, glu, no more miau, miau!”.