BANCUL ZILEI | Întoarcerea la muncă după concediu

Bulă și amanta

– Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești, ca să-ţi pot admira frumosul chip în voie!

– Nu pot, draga mea! Nevastă-mea adoră barba asta!

– Te rog, Bulă, te rog! Fă-o pentru mine.

În cele din urmă, Bulă cedează și îi face pe plac amantei. Ajunge noaptea acasă, se bărbierește, după care se strecoară în patul soției, în timp ce ea dormea, și își lipește fața proaspăt bărbierită de fața ei. La care Bubulina se trezește și îi spune, speriată:

– Nu trebuia să vii în seara asta, Ștrulă! Bulă al meu trebuie să vină din clipă în clipă!

Discuție între foști

Discuție între doi foști soți:

– Chiar dacă am divorțat, vreau să știi că, cât am fost căsătorită cu tine, am trăit cele mai frumoase momente din viața mea. Deci nu pot să uit noaptea aia de la Brașov!

– Care noapte, că noi n-am fost împreună niciodată la Brașov.

– N-am fost împreună, dar eram căsătorită cu tine.

