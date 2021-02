Așa cum v-am spus mereu, bancurile cu și despre infidelitate, fie între iubiți, fie între soți, sunt unele dintre cele mai amuzante. Așadar, pentru astăzi v-am pregătit un nou banc super haios cu o conversație dintre doi tineri care nu par a se înțelege foarte bine.

Ce te faci atunci când îi transmiți iubitului ceva, iar el înțelege cu totul și cu totul alt lucru și, mai mult de atât, face lucrurile pe dos și de 10 ori mai rele? Iată bancul zilei:

Iubito, am făcut ceva rău.

Ce ai făcut?

Îți amintești când mi-ai zis să am grijă să nu stropesc capacul de la wc când mă p**?

Da…

Ei bine…M-am culcat cu sora ta!

Alte bancuri amuzante despre infidelitate în cuplu și în mariaj

1. Seara târziu se aud bătăi în uşa: – Îmi pare rău, vecine, ştiu că e târziu şi abia te-ai intors de la serviciu, însa tare am nevoie de ajutorul tău. Nu pot intra în casă. Am plecat în grabă şi mi-am uitat cheia de la intrare în pantaloni, care au rămas aruncaţi după pat … – Asa, şi? … Eu ce-aş putea să fac!? – Urcă un pic sus în dormitor la tine şi adu-mi-i, te rog!

2. Un bărbat merge la vânătoare cu prietenul lui cel mai bun. Unul dintre ei ia puşca, fixează luneta şi se uită în jur după animale. După câteva momente, exclamă mirat: – Bă, îţi văd casa de aici… şi nevastă-ta te înşală cu unu’. Celălălt, nervos: – M-am săturat de ea şi aventurile ei! Împuşc-o pe ea în cap şi pe el în ouă. – Nicio problemă, pot s-o fac dintr-un singur foc …

3. Pe patul de moarte un bărbat îşi chema soţia şi cu voce slăbită îi spuse: – Aş vrea să-ţi fac o mărturisire, ca să pot muri în pace. – Lasă, spuse ea, stai liniştit, nu e bine să faci niciun efort. – Nu, nu, spuse el, vreau să-ţi spun că m-am culcat cu sora ta, cu mama ta şi cu cea mai bună prietenă a ta. – Ştiu asta, nenorocitule, de asta te-am otrăvit!

4. Un moş vine cu nevasta de 20 de ani la maternitate, să nasca. Toată lumea: – Tataieeee, felicitări, da’ cum ai reuşit? – He-heeeee, dragii moşului… am ţinut motorul mergând!!! Dupa un an jumate-doi, iar la maternitate. Iar îl întreabă, iar răspunde: – He-heeeee, dragii moşului… am ţinut motorul mergând!!! După încă doi ani, iar. Iese doctorul din sală: – Şi cum ziceai tataie că ai făcut? – Am ţinut motorul mergând! La care doctorul: – Auzi, tataie…ar cam fi fost vremea să schimbi uleiul. E negru …