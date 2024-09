BANCUL ZILEI | Iuda, la un interviu de angajare

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei. Gluma de astăzi îți va aduce zâmbetul pe buze. Iuda merge la un interviu de angajare și este întrebat ce calități îl recomandă pentru job-ul respectiv. Răspunsul te va face să râzi cu gura până la urechi. Spor și voie bună!

Iuda, la un interviu de angajare:

– Ce te recomandă pentru acest job?

– Experiența în vânzări.

Alte bancuri amuzante

Iisus Hristos se plimbă prin deșert

„Iisus Hristos se plimbă prin deşert, îl caută pe Dumnezeu. Deodată vede un moş amărât, cam slab cu vederea şi-l întreabă

Iisus:

– Ce faci moşule singur prin deşert?

Moşul:

– Îmi caut fiul!!!

Iisus:

– Şi cum arată fiul tău?

Moşul:

– Are urme de cuie în palme.

Iisus:

– Daaaa?? Înseamnă că tu eşti, Tată!!!

Moşul: Pinochio!!!“

Cât a plătit Iisus Hristor pentru Cina cea de Taină

„Se încheie Cină cea de Taină. Vine ospătarul cu notă de plata la Isus. Se uită Isus la notă şi înlemneşte: 30 de arginţi.

– Ioane, ai tu cumva 30 de arginţi?

– Nu, doamne, am dat toţi banii la săraci.

– Andrei, ai tu cumva 30 de arginţi? Acelaşi răspuns.

– Petre? Petre ridică din umeri, nu are.

Ultimul apostol: – Iuda, ai tu cumva treizeci de arginţi?

– N-am, Doamne, dar am o idee“.