BANCUL ZILEI | La spovedanie: „Am înșelat, am mințit”

Zâmbetul este întotdeauna cea mai bună terapie atunci când vine vorba despre stres sau oboseală. Ei bine, astăzi vă prezentăm un banc ce vă va face să râdeți în hohote. Bancul zilei este despre un român care merge să se spovedească. În fața preotului, acesta recunoaște că a înșelat, a mințit și a furat. Răspunsul preotului este neașteptat și stârnește amuzamentul, fără îndoială!

La spovedanie:

-Părinte, am înșelat, am mințit, am furat.

-Din ce partid faci parte, fiule?

În continuare, vă punem la dispoziție și alte bancuri, care vă vor aduce zâmbetul pe buze și vă vor încărca cu energie pentru tot parcursul zilei!

Doi soți vorbesc despre un abonament la meci

Soțul și soția citesc fiecare un ziar. Deodată, soția exclamă:

– Auzi acolo, unul își oferă la schimb soția pentru un abonament la meci pe tot sezonul!

– Hmmm… zice soțul, făra să-și ridice privirea.

– M-ai schimba pentru un abonament pe tot sezonul?

– Bineînțeles ca nu!

– Drăguț din partea ta! De ce?

– Pentru că sezonul e pe terminate!

(CITEȘTE ȘI: BANC | CE DISCUTĂ DOUĂ BLONDE ÎN SUPERMARKET)