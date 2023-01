Bancul zilei | „Mamă unde ești?”

Pentru ca ziua să fie cât mai bună este nevoie de o porție copioasă de râs. Așa că am pregătiti un banc care, cu siguranță, îți va aduce zâmbetul pe buze. Protagonistul de astăzi este un tip de 43 de ani care încă locuiește cu mama. Acesta visează urât și îi povestește mamei tot. Deznodământul este hilar.

– Mamă unde ești?

– Am fost la biserică și acum sunt în drum spre casă, ce ai pățit?

– Am visat urât, erau niște muncitori la noi și mă dădeau afară din casă, îmi spuneau că trebuie să merg cu ei, nu știu cum am scăpat de ei, dar am ajuns într-o casă dărăpănată în care stătea o femeie bătrână și urâtă care îmi spunea „iubire”.

– Nu intra în panică puiul meu că ai doar 43 de ani, trebuie doar să interpretezi visul, cred că este din cauza rugăciunilor mele, visul ăsta înseamnă că trebuie să te duci și tu la muncă și să te însori chiar și cu una urâtă, dar casă să aibă că nu poți să stai la nesfârșite pe capul nostru.

