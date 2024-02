BANCUL ZILEI | ”Mihaela, mi-a spus Doru că ai născut acum 2 ore. Cu cine seamănă?”

Dragi cititori, CANCAN.RO vă aduce bancul zilei! Este momentul să lăsați grijile deoparte și să vă amuzați. Gluma propusă este menită să vă aducă zâmbetul pe buze. Nu uitați, se spune că râsul este sănătos. Așadar, vă urăm spor la citit și voie bună!

– Mihaela, mi-a spus Doru că ai născut acum două ore. Să vă trăiască!

– Mulțumesc, mamă-soacră!

– Cu cine seamănă ăla mic?

– Mai ții minte când ai venit acum o lună la noi și nu mergea liftul?

– Da. Și m-a ajutat să urc scările vecinul vostru. Frumos bărbat!

– Mă bucur că ți-a plăcut. Cu el seamănă.

Sperăm că am reușit să vă înseninăm ziua cu acest banc savuros. Și asta nu este tot! Am pregătit o glumă bonus, ce constă într-o discuție între vecini. În plus, aflați ce este și logica deductivă. Spor la citit în continuare!

Discuție între vecini

Vecinul 1: – Bună ziua, dumneavostră sunteţi noul vecin?

Noul vecin: – Da, tocmai m-am mutat.

Vecinul 1: – Şi cu ce vă ocupaţi?

Noul vecin: -Sunt profesor universitar, predau cursuri de logică deductivă.

Vecinul 1: Aha? Şi ce e logica deductivă?

Noul vecin: – Să vă dau un exemplu. Văd că aveţi o cuşcă pentru câine acolo în grădină.

Vecinul 1: – Da.

Noul vecin: – Eu deduc că aveţi un câine!

Vecinul 1: – Păi, da.

Noul vecin: – Dacă aveţi un câine, aveţi probabil copii.

Vecinul 1: – Exact.

Noul vecin: – Dacă aveţi copii, eu deduc că aveţi sau aţi avut o femeie.

Vecinul 1: – Păi da, sunt căsătorit.

Noul vecin:- Dacă aveţi o nevastă, deduc că sunteţi heterosexual.

Vecinul 1: – Ah, da. Sunt însurat.

Noul vecin: – Eh bine, asta este logica deductivă.

Vecinul 1: – Extraordinar.

Un pic mai târziu spre seară vecinul 1 îl întâlneşte pe vecinul 2.

Vecinul 1: – M-am întâlnit cu noul vecin, tare simpatic!

Vecinul 2: – Şi cu ce se ocupă?

Vecinul 1: – Face o chestie extraordinară: ţine cursuri de logică deductivă.

Vecinul 2: – Ce e asta?

Vecinul 1: – Stai aşa să-ţi dau un exemplu… Ai o cuşcă pentru câine în grădina ta?

Vecinul 2: – Nu!

Vecinul 1: – Eh, atunci eşti homosexual!

