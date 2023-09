BANCUL ZILEI | „Nu mă mai duc în viața mea la farmacie ca să-ți cumpăr absorbante”

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei, cea mai tare glumă! Vezi în ce situație hilară ajunge un bărbat, după ce merge să-i ia absorbante iubitei. Râzi cu lacrimi!

Iată gluma:

„-Nu mă mai duc în viața mea la farmacie ca să-ți cumpăr absorbante. A râs farmacista de mine o jumătate de oră.

-De ce ? Ce ai mai făcut ?

-I-am cerut cum mi-ai zis tu, o cutie de absorbante Always Platinum Secure Night cu piept de pui.

-Cu aripioare

-Tot un drac, adică tot de pui, nu ?

-DA”

Bancuri de la farmacie

Farmacistul ucenic

Un farmacist este pentru prima dată când își lasă singur, peste noapte ucenicul de serviciu.

Înainte să plece acasă, îi spune:

– La orice problemă de sub centură, dă-le ricin, la orice de deasupra centuri, aspirină.

A doua zi, îl întreabă cum a fost:

– Bine, cu o singură excepție am procedat exact cum mi-ați spus.

– Și care a fost acea excepție?

– A venit o doamnă de vreo 30 de ani, care și-a deschis paltonul, nu avea nimic pe dedesubt și mi-a zis „Băiete, de 1 an nu am văzut niciun bărbat!”

– Și???

– I-am dat picături de ochi….

Sticluța de cianură

O doamnă intră într-o farmacie și îi cere farmacistului o sticluță de cianură.

Farmacistul o întreabă:

– Pentru ce naiba vă trebuie cianura?

– Îmi trebuie ca să îl otrăvesc pe soțul meu.

Farmacistul, cu ochii măriți:

– Doamne ferește! Nu vă pot da cianura ca să îl otrăviți pe soțul dumneavoastră. E total ilegal! Mi-aș pierde licența și ne-ar arunca pe amândoi în închisoare. Pentru NICI UN MOTIV IN LUME nu v-aș putea da cianură!

Doamna începe atunci să caute în poșetă și scoate o poză cu soțul ei în pat cu soția farmacistului.

Farmacistul se uită la poză și spune:

– Ah, dar ce nu mi-ați spus că aveți rețeta…

Blonda și testul de sarcină

La farmacie intră o blondă și cere:

– Puteți să îmi dați și mie un test de sarcină?

Farmacista:

– De care?

Blonda:

– Negativ dacă se poate.

Aspirina și farmaciile

Doi tipi au farmacii vis-a-vis. Într-o zi apare la primul afișat ca are aspirină cu 3 lei.

A doua zi, celălalt se înfurie și pune un afiș pe care apare 2,5 lei.

A treia zi, primul pune din nou un preț mai bun: 2 lei.

– Dar cum poți să scazi prețul în așa hal. Vom da faliment amândoi! Eu iau aspirina cu 2 lei!

– Eu nu cred ca voi da faliment pentru ca nu am aspirină…

