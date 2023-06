BANCUL ZILEI | O pensionară de 80 de ani intră în farmacie și vrea anticoncenționale

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze, așa că vă pune la dispoziție un banc amuzant. Discuția hilară dintre o pensionară de 80 de ani, care intră în farmacie și cere anticoncepționale.

„La o farmacie vine o bătrână de 80 de ani cu o rețetă.

Farmacistul o întreabă:

Rețeta este pentru dvs.?

Da.

Știți că este o rețetă de anticoncepționale? Acestea nu vă fac nimic.

Ba da, mă fac să dorm liniștită.

Cum așa?

Iau câte o pastilă în fiecare dimineață, o pisez și o dizolv în paharul cu suc al nepoatei mele de 16 ani. Așa dorm eu liniștită”.

În continuare, pentru a-ți păstra starea bună de spirit, îți punem la dispoziție o discuție amuzantă dintre un bunic și un nepot.

Nepotul merge în vacanța de vară la sat. După o săptămână, îi spune bunicului său:

– Bunicule, aici e un aer foarte bun, curat, apă limpede și calmă.

Dar fetele de aici sunt prea îmbrăcate…

Bunicul scoase din buzunar două bomboane, una cu celofan și cealaltă fără.

– Trebuie să alegi una…

Nepotul o alege pe aia cu celofan și bunicul său îi spuse:

– De ce ai ales-o pe aceasta?

– Ei bine, pentru că este mai curată.

– Vezi tu dragul moșului, la fel e și cu fetele astea…

Avem o altă povestioară hilară, unde protagoniști sunt un tată și fiica lui.

Se întoarce fata de la școală și se duce direct la taică-său:

-Tată, azi un coleg de la școală s-a luat de mine. Am vrut să-i răspund, dar nu am prea priceput ce mi-a spus și n-am știut ce să-i zic.

-Păi ce-a zis?

-Mi-a zis că am parbriz frumos, portbagajul bombat, telescoape excelente și airbag-uri super mișto. Eu ce să-i zic?

-Spune-i că am zis eu că dacă aud că măcar încearcă să-ți ridice capota ca să verifice uleiul, îl caut și-i rup țeava de eșapament. Definitiv!

Și pentru că știm că-ți plac bancurile cu Bulă, ți-am pregătit o glumă pe care nu trebuie s-o ratezi.

Într-o zi, aflat la serviciu, Bulă o sună pe nevastă-sa:

– Bubulino, am terminat mai devreme munca și vin acasă. Te rog mult, nu-ți mai ascunde amantul în cămară!

– Cum adică, Bulă?! Ce amant?!

– Nu te mai preface! Am pus camere de supraveghere în toată casa și am văzut tot ce se întâmplă. Și nu m-a deranjat ce se întâmplă în dormitor, ci ce se întâmplă în cămară, mai mult.

– Ce se întâmplă în cămară, Bulă?!

– Amantul tău îmi bea toată țuica!

Bulă intră în farmacie și cere 10 prezervative:

„Într-o zi, Bulă intră în farmacie și cere 10 prezervative. Le ia, le plătește, le aruncă pe jos și începe să sară pe ele. Foarte mirată, farmacista îl întreabă:

– Domnule Bulă, dar ce faceți?! De ce călcați prezervativele?

– Domniță, așa am făcut și cu țigările și am reușit să mă las de fumat.”