BANCUL ZILEI | O tipă de 35 de ani face o operație de întinerire cu 10 ani

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? O tipă de 35 de ani face o operație estetică de întinerire cu 10 ani.

O tipă, la vreo 35 de ani, vede anunțul unei clinici: ”Oferim operații de întinerire pentru femei. Veniți la noi și vă garantăm o întinerire cu cel puțin 10 ani.”

Se duce tipa, se operează și părăsește clinica foarte fericită. Pe drum spre casă se gândește să facă o probă. Intră într-un McDonald`s, cere un hamburger și îl întreabă pe vânzător:

-Domnule, câți ani crezi că am?

-Nu știu… vreo 25.

-Nuuu domnule… am 35.

Încântată, merge pe stradă și întreabă pe cine întâlnea. Răspunsuri numai între 20 și 25 de ani. Foarte fericită, urcă în autobuzul spre casă. Lângă ea se așează un domn mai în vârstă.

-Domnule, câți ani crezi că am?

-Fata mea, n-aș putea să-ți spun. Figura poate fi înșelătoare. Eu îmi dau seama de vârsta unei femei doar dacă ma culc cu ea. Tipa se gândește: ”Hai să văd dacă m-au întinerit peste tot. Omul zice că se pricepe”. Îl invită acasă și fac treaba.

-Ei, acum spune, câți ani crezi că am?

-35 de ani.

-Cum ți-ai dat seama? întreabă dezamăgită.

-Păi nu mi-am dat seama. Știam. Eram în spatele tău la rând la McDonald`s și am auzit. De acolo am mers mereu în spatele tău și am așteptat răbdător să mă întrebi și pe mine.