Bancul zilei | Obama, Sarkozy și Băsescu naufragiază pe o insulă pustie

Un nebun se duce la un bal mascat imbracat ca o femeie.

Dupa ce se termina balul, se intoarce la spital.

Cand sa se culce, se uita in oglinda si vede o femeie (adica pe el).

A stat el si s-a uitat, si deodata s-a urcat pe el si si-a traso singur.

Dimineata, un doctor il intreaba:

– Cum te simti azi?

– Doctore, mi-am tras-o cu o puicuta ieri…

– Ce puicuta ma?

– M-am intors de la bal, si am vazut o puicuta in camera mea.

– Ma tampitule, ala erai tu!

– Pa da’ ce bun sunt la pat…