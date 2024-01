BANCUL ZILEI | Soluție împotriva soțului bețiv, infidel și violent

Încheie ziua cu una dintre cele mai bune glume! Pentru această seară v-am pregătit un banc datorită căruia vei râde cu lacrimi. Protagonista este o soție care nu mai știe ce să facă pentru a-i schimba obiceiurile soțului ei. Incredibil ce răspuns a primit!

– Ce să-i fac soțului meu să nu mai bea, să nu mai meargă la femei și să nu mai fie violent?

– O înmormântare frumoasă!

Alte bancuri despre cupluri

Un soț iubitor, care se afla în delegație peste hotare, i-a trimis soției sale un cadou inedit de Crăciun: un papagal vorbitor.

În momentul în care s-a întors acasă din delegație, entuziasmat să știe dacă femeii i-a plăcut cadoul, şi-a întrebat nevasta:

– Spune-mi draga mea, ți-a plăcut cadoul pe care ți l-am făcut de Crăciun?

– Da, scumpul meu soț, dar cum eram 10 persoane la masa de sărbători, a trebuit să mai cumpăr şi un curcan.

De ce vă bateți soțul?

– De ce vă bateți doamnă, soțul?

– Da, nu-l bat! L-am prins cu altă femeie pe Facebook…

– Păi’, și?

– Si acum îi dau like-uri!

Surpriză neașteptată din partea soțului

Cu ocazia zilei de naștere a soției sale, un bărbat s-a gândit să-i facă acesteia o surpriză, să-i comande la o cofetărie un tort pe care să scrie ceva sentimental: „Odată cu vârsta nu îmbătrânești, ci doar devii mai bună”.

Cu o zi înainte de marele eveniment, cei de la cofetărie îl sună ca să îi ceară lămuriri:

– Domnule, textul dumneavoastră nu încape pe un singur rând, cum ați dori să-l împărțim?

– Păi scrieți așa: „Odată cu vârsta nu îmbătrânești” sus și ”ci doar devii mai bună” jos.

A doua zi, bărbatul a mers la cofetărie să ridice tortul și a fost desfăcut cutia în prezența invitaților.

Pe el scria: „Odată cu vârsta nu îmbătrânești sus, ci doar devii mai bună jos”.

Chiar acum am venit de la pescuit

Supărat, un bărbat își sună cel mai bun prieten:

– Chiar acum am venit de la pescuit.

– Și, ai prins ceva?

– DA! Soția cu amantul.

Un român încearcă să agațe o străină

Un român din diaspora încearcă să agațe o străină pe rețelele de socializare.

– Hello!

– Hello!

– Where are you from ?

– France!

– Du-te, tu că nu te cred!

– Pe bune, mă!

La palatul unui șeic, oprește un autocar

La palatul unui șeic, oprește un autocar. Din acesta coboară un grup foarte mare de femei în vârstă. Șeicul se uită pe fereastră și îi zice servitorului său:

– Of, iar vin turiștii.

Servitorul lui îl contrazice:

– Nu sunt turiști, v-au venit soacrele în vizită.

Coboară repede că vor doi să mă bată

– Bună, Mirela, ești acasă?

– Da!

– Ești machiată?

– NU!

– Atunci coboară repede că vor doi să mă bată!