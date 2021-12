BANCUL ZILEI | Soția se ceartă cu soțul

Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli.

Soția se ceartă cu soțul:

-În viață mea au existat numai doi bărbați adevărați!

Soțul curios:

-Și cine-i cel de-al doilea?

-Tu nici pe primul nu-l cunoști.

Și câteva glume care să vă facă să zâmbiți!

La farmacie vine o bătrână de 80 de ani cu o reţetă. Farmacistul o întreabă:

– Reţeta este pentru dvs.?

– Da.

– Ştiţi că este o reţetă de anticoncepţionale? Acestea nu vă fac nimic.

– Ba da, mă fac să dorm liniştită.

– Cum aşa?

– Iau câte o pastilă în fiecare dimineaţă, o pisez şi o dizolv în paharul cu suc al nepoatei mele de 16 ani. Aşa dorm eu liniştită!

Bula merge la un bordel si intreaba:

– Negresa aveti?

– Da, cum sa nu.

– Foarte neagra?

– Da, foarte neagra.

– Dar mie imi trebuie una foarte, foarte neagra.

– Da, avem una foarte foarte neagra.

Bula isi ia negresa si intra cu ea in camera.

– Stai in patru labe, ii spune Bula.

Negresa se conformeaza, iar Bula se duce in spatele ei si o studiaza cu atentie.

– Bine, te poti ridica. Am terminat, spune Bula.

– Asta a fost tot?

– Mda, nevasta-mea vrea sa cumpere pentru baie faianta neagra cu model roz si am vrut sa vad cum arata.

