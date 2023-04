BANCUL ZILEI | Sunt 3 tipuri de oameni care se trezesc dimineața

Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit un banc amuzant, care să vă aducă zâmbetul pe buze. Îți prezentăm trei tipuri de oameni și cum reacționează când se trezesc dimineața. Tu în ce categorie te încadrezi?

„Sunt trei tipuri de oameni dimineața:

Ăia care se trezesc la 4:00 ca să plece la 7:00

Ăia care se trezesc la 6:45 ca să plece la 7:00

Eu care plec la 7:00 și mă trezesc la 8:00”

Ca să-ți meargă ziua bine, CANCAN.RO îți pune la dispoziție un alt banc. Sigur vei râde în hohote, atunci când vei vedea prin ce a fost nevoit să treacă un preot, după ce a ajuns la Poliție. A vrut să reclame un furt, însă lucrurile n-au stat așa cum se așteptau.

„Preotul satului merge la poliție:

-Fiule ajută-mă, mi-au furat mașina! Ce mă fac?

-Duminică, la slujbă, trebuie să spuneți cele 10 porunci și când ajungeți la „Să nu furi”, uitați-vă atent pentru că cel care se va rușina, acela e hoțul.

După slujbă:

-Dumnezeu să te binecuvânteze fiule, mi-am găsit mașina.

-S-a întâmplat așa cum v-am spus?

-Aproape… am început să enumăr poruncile și când am ajuns la „Să nu preacurvești”, mi-am adus aminte unde am lăsat-o.

V-am pregătit un banc amuzant despre Bulă și Bubulina, care au o discuție interesantă despre viața lor amoroasă. Iată cum a decurs conversația dintre cei doi soți, după ce Bubulina i-a făcut o propunere deocheată lui Bulă!

„Bulă și Bubulina sunt în pat și se pregătesc să treacă la „treabă”. Bubulina se oprește din preludiu și îi spune soțului ei:

– Bulă, hai să-ți zic una buna! Știai că, potrivit Kama Sutra, sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva.

– Ei, lasă, draga mea. Că și în cartea de bucate sunt 600 de rețete, dar tu tot ciorbă și fasole scăzută faci”.