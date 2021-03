Bancul zilei | Tata s-a enervat și i-a zis că e o gâscă proastă

O nouă zi, un nou banc super haios pe care l-am pregătit! Dacă sunteți gata pentru o porție copioasă de râs, atunci ați nimerit acolo unde trebuie.

Un copil i-a scris o scrisoare prietenei lui, Ancuța, însă nu oricum. A folosit stickere pentru înlocuirea diverselor cuvinte, iar conținutul a fost unul de tot râsul. În scrisoarea cu pricina, copilul a povestit totul despre relația dintre părinții lui, mai ales atunci când aceasta se află într-un ușor impas. Iată bancul zilei:

„Dragă Ancuța, tata se uita la televizor când pe ușă a intrat mama foc și pară. Țipa că ea muncește ca o roabă și că tata bea ca un porc câte o găleată de bere pe zi că și taie frunze la câini. Tata s-a enervat și i-a zis că e o gâscă proastă care arată ca o maimuță, dar când mama a pus mâna pe făcăleț, a tăcut ca un pește și s-a dus la bucătărie să spele vasele”.

Alte bancuri haioase cu badea Costică

1. La Palatul Victoria se opreşte badea Costică cu bicicleta şi o reazemă de gard şi începe să caşte ochii în jur. Gardianul: – Bade, ia bicicleta de-aici că vin miniştrii, primul-ministru… – No, că nu-i bai, i-am pus lacăt!

2. Stătea Badea Costică pe deal cu un bumerang în mână şi cu faţa plină de sânge. Se apropie Ion: – Ce faci, mă, Costică? – Stau. – Da’ ce ţii în mână? – Nu ştiu. – Păi şi de ce îl ţii? Aruncă-l! – Aruncă-l tu, că eu m-am săturat!

3. Un pilot, un marinar şi badea Costică stăteau de vorbă. Pilotul spune: „Eu când aterizez îmi sun nevasta şi o avertizez că am ajuns. Să nu am probleme!”. Marinarul la fel: „Când acostează nava, dau telefon acasă, să nu am neplăceri!”. Badea Costică tăcea. Amândoi au sărit pe el cu întrebările: „Cum, tu nu faci la fel, ca să nu ai probleme?”. La care el zice: „Nu, eu sun la uşă şi mă duc la geam! N-a scăpat nici unul până acum!”.