BANCUL ZILEI | Țigările fiicei

„Mă pregăteam să plec la pescuit, dar am observat că nu mai am țigări. Am fost nevoit să iau din țigările fiică-mii.

După o oră de pescuit am prins 3 delfini, 5 rechini, o balenă și monstrul din Loch Ness…”

Alte bancuri amuzante

Bunicul și mașina de poliție

Un bătrân de 80 de ani merge cu mașina pe autostradă când, dintr-odată, vede în oglinda retrovizoare o mașină de poliție care îi face semn să tragă pe dreapta. Apasă pe accelerație, gândindu-se:

La vârsta mea, ce mai contează?

Polițistul îl urmărește câteva minute bune până când bătrânul, în cele din urmă, trage pe dreapta. Agentul se apropie și îi spune:

Domnule, azi am avut o zi lungă și vreau să termin repede. Dacă îmi dai o scuză pe care nu am mai auzit-o niciodată, te las să pleci.

Bătrânul zâmbește și zice:

Acum 25 de ani, soția mea a fugit cu un polițist. Când am văzut girofarul, am crezut că îmi aduceți înapoi!

Polițistul râde în hohote și spune:

Plecați, domnule, și aveți grijă cum conduceți!

Bunica lui Bulă, la el la școală

Bunica lui Bulă se duce la ședința cu părinții. Diriginta îi spune:

– Mamaie, nepotul tău este corigent la trei materii, are numai note de 3 și 4.

– Vai de mine! Dar note de 10 nu are chiar deloc?

– Are 10 doar la purtare, fiindcă totuși Bulă este cel mai ascultător și cuminte elev din clasă.

– Păi, doamnă dirigintă, știu care este problema. Din ce a învățat de la mine, are 10, din ce îl învățați voi… e corigent!

Bulă, Iepurașul și leul

Bulă se întâlnește cu iepurașul care era speriat, tremura de frică.

Bulă: „Ce s-a întâmplat, iepurașule?”

Iepurașul: „Nu știi? Leul a început să îi mănânce pe toți iepurii.”

Bulă: „Eii, dar ce te temi, ești prietenul meu. Stai cu mine și leul nu o să-ți facă nimic!” Zis și făcut, stă Bulă cu iepurașul lângă el.

După puțin timp, apare leul.

Leul: „Bună ziua, Bulă, ce faci?”

Bulă: „Uite, nimic, stau și eu cu iepurașul. Te rog, lasă-l în pace, e sub protecția mea!”

Leul: „Nu te supăra, Bulă, dar eu nu mănânc iepuri de foame. Eu îi mănânc de nervi!”

Bulă se gândește puțin și spune: „Aaa, păi atunci te înțeleg, și eu am probleme cu nervii uneori. Ia-l pe iepuraș!”

