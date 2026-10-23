BANCUL ZILEI | Traducere din spaniolă în limba română

CANCAN.RO îți aduce zâmbetul pe buze cu un banc de nota 10. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, spor și voie bună!

– Și știi bine spaniola?

– Da, bineînțeles!

– Tradu-mi și mie „nucile astea sunt bune”.

– Buenas Noches!

Alte bancuri amuzante

Bulă și spaniolul

Bulă stă pe marginea unui lac și se uită la apă. Un spaniol trece pe acolo și-l întreabă:

– Ce faci aici?

– Nimic, mă uit la lac!

– Păi atunci ai putea măcar să iei o undiță și să pescuiești.

– De ce?

– Ai putea mânca o parte din pește și restul să-l vinzi.

– De ce?

– Cu banii, îti cumperi o barcă și pescuiești și mai mult pește.

– Da, dar de ce?

– Ești culmea! Cu banii, îți cumperi un vapor, angajezi oameni care să pescuiască pentru tine și tu nu mai trebuie să faci nimic, decât să stai aici și să te uiți la lac!

– Măi spaniolule, păi asta fac deja!

Soția se ceartă cu soțul

– În viața mea au existat numai doi bărbați adevărați.

Soțul curios:

– Și cine-i cel de-al doilea?

– Tu nici pe primul nu îl cunoști.

Bulă și Bubulina

– Bulă, dacă mă iei de nevastă, mă poți pupa în 3 locuri!

– Oo, ce frumos sună! Dar care sunt aceste 3 locuri, draga mea Bubulina?!

– Ei, chiar nu știi?!

– Nu știu, Bubulino. Zi-mi, că sunt tare curios.

– Cele trei locuri sunt: la Paris, la Milano și la Londra

Rozi suferă după ce a fost înșelată

– Rozi ești așa de tristă ești în ultimul timp. Care-i baiu?

– M-a înșelat Gheo, tu! Și io sufăr și slăbesc și tăt slăbesc…

– Păi de ce nu te desparți de el?

– Na, mai am încă 5 kile de dat jos și după aia…

BANCUL ZILEI | Profesorul de chimie îl întreabă pe elev: „Ce înseamnă H2SO4?”

BANCUL ZILEI | Profesorul de chimie îl întreabă pe elev: „Ce înseamnă H2SO4?”