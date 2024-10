BANCUL ZILEI | „Tu de ce nu ești romantic, ca alți bărbați?”

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să-ți aducă zâmbetul pe buze, așa că ți-a pregătit un banc amuzant. Ești gata să râzi cu lacrimi? Iată discuția hilară dintre doi amorezi!

Iată bancul de azi:

– Tu de ce nu ești romantic ca alți bărbați?

– Cum adică nu sunt romantic?

– Păi alți bărbați sunt în stare să le aducă și luna de pe cer.

– Eu nu pot să-ți aduc luna de pe cer, dar pot să-ți dau vreo două palme să vezi stele verzi.

Alte bancuri amuzante

Bulă a înnebunit

– Domnule doctor, am înnebunit, am înnebunit, am înnebunit!!!

– Stați, domnule Bulă, liniștiți-vă, totul va fi bine. Spuneți-mi ce s-a întâmplat.

– Aseară am fost la iubita mea.

– Și atunci ai înnebunit, Bulă?

– Nu domnule doctor. Și ne-am iubit și ne-am sărutat și…

– Atunci ai înnebunit, Bulă?

– Nu, domnule doctor, nu… Și a venit bărba-su și…

– Și ai înnebunit?

– Nu nene, nu, lasă-mă să povestesc! Și am fugit pe balcon.

– Și atunci ai înnebunit, Bulă?

– Nu, nu! Și mă țineam de balustradă, atârnam în jos și soțul femeii a venit cu ciocanul și mi-a dat peste fiecare deget.

– Și atunci ai înnebunit, Bulă?

– Nu, a venit cu fierul de călcat și mi-a dat peste fiecare degețel și…

– Atunci ai înnebunit?????

– Nu, domnule doctor, nu. A venit apoi cu apă fiartă și mi-a turnat în cap.

– Aoleo! Și atunci ai înnebunit, așa e?

– Nu! Am înnebunit când m-am uitat în jos.

– Și ce ai văzut, Bulă?

– Domnule doctor, am văzut că eram la parter.

Control la ginecolog

Soția merge la un control la doctorul ginecolog și se întoarce acasă foarte, foarte supărată. Soțul o întreabă îngrijorat:

-Ce s-a întâmplat? Ți-a zis doctorul ceva nasol?

-Da. Mi-a zis că nu mai putem să o facem două săptămâni.

-Aoleu! De ce?!

-Pleacă în concediu, la munte, cu nevastă-sa…

Un șofer ajunge pe malul unui râu

Un șofer ajunge cu mașina pe malul unui râu și îl întreabă pe un polițist care pescuia dacă apa este adâncă. Acesta îi răspunde că nu, iar șoferul decide să intre cu mașina în râu. Cu toate acestea, mașina se scufundă, iar șoferul, neputând să-și salveze vehiculul, reușește cu greu să iasă din apă.

Furios, începe să țipe la polițist:

– Ai spus că apa este mică, și uite că era să mă înec!

– Pe onoarea mea, acum 10 minute era mică; au trecut niște rațe, și apa abia le ajungea până la piept!