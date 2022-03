BANCUL ZILEI | Un japonez intră într-o casă de toleranță

Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli.

Un japonez intră într-o casă de toleranță din Centrul Vechi. Alege o femeie ușoară și intră cu ea în cameră.

– Dragul meu japonez, să știi că face 150 de Iei!

– Îți dau 1.000 de lei, banii înainte, dar am o rugăminte!

– Wow, 1.000 de lei! Accept orice. la zi!

– Eu am o problemă. Când termin, trebuie neapărat să mă duc afară să iau o gură de aer prospăt.

– Păi și care e problema?!

– Pai… eu când termin, termin de 30 de ori, nu o singură dată.

– Sunt, totuși, 1.000 de lei! Accept!

Și începe „treaba”.

După 1 minut, japonezul termină. Așa cum se înțeleseseră, iese afară, trage o gură de aer prospăt. Revine, continuă.

Și figura se repetă.

După a 30-a oară, însă, japonezul iese și nu se mai întoarce.

Alarmată, femeia iese afară și… țeapă! Japonezul fugise.

Vede o florăreasă și o întreabă:

– Hei, ai văzut cumva un japonez?!

– Nu, dar am văzut un autobuz plin cu japonezi care tocmai a plecat!

