BANCUL ZILEI | Un român și un american se cazează în aceeași cameră, la etajul 1 al unui hotel

Ești pregătit pentru o porție de râs? CANCAN.RO ți-a pregătit un banc amuzant, care îți va face ziua de luni mult mai frumoasă. Dialogul este savuros!

„Un american și un român, prieteni, se cazează în aceeași cameră, la etajul unu al unui hotel.

A doua zi americanul e găsit în cameră împușcat, iar românul nu era nicăieri. După un timp, apare și românul și e luat la întrebări de către anchetatori despre cine e vinovatul pentru cele întâmplate.

-Domnilor anchetatori, civilizația e de vină!!!

-Hai, mă!!! Cum așa?

-Păi să vedeți. De la recepție am plecat în cameră. Americanul a urcat cu liftul, ca la ei, eu am urcat pe scări să nu se blocheze liftul, ca la noi. Am coborât împreună la bar, la fetițe. El și-a luat o tipă stilată, cum le place lor, eu una cu țâțe mari, cum ne place nouă. Am urcat în cameră cu fetele. La ușă au bătut soții lor cu pistoalele în mână. Americanul a scos pistolul să-și apere onoarea, ca la ei, eu am sărit în pielea goală și am luat-o la fugă, prin boscheți, ca la noi.”

