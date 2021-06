Bancul zilei | Un tânăr invită în oraș o tânără care lucrează ca profesoară de religie

Suntem aproape pe finalul săptămânii, așa că este cazul să avem parte de o nouă porție de râs copioasă. Pentru astăzi v-am pregătit un banc extrem de amuzant, care va stârni amuzamentul tuturor.

Ce se întâmplă atunci când un tânăr alege să invite în oraș o profesoară de religie? Ei bine, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, așa că vă lăsăm pe voi să trageți concluziile. Iată bancul zilei:

„Un tanar invita in oras o tanara care lucreaza ca profesoara de religie.

Cand se plimba prin parc, el ii ofera o tigara.

Ea: ‘Nu, mersi, ce le-as spune dupa aceea copiilor la scoala?’

Merge mai departe si o invita la un pahar.

Raspunsul e acelasi: ‘Nu, mersi, ce le-as spune dupa aceea copiilor la scoala?’

In sfarsit, se urca in masina ca sa o duca acasa, iar el, putin disperat, o intreaba: „Mergi cu mine la un motel?”

Ea: ‘Sigur, cu placere!’

El: ‘Cum se poate? Ce o sa le spui copiilor?’

Ea: ‘Ce le spun mereu: Nu trebuie sa bei si sa fumezi ca sa te simti bine!”

Alte bancuri haioase cu și despre preoți

Preotul: Dragi enoriaşi, am pentru dvs. două veşti. Cea proastă: acoperişul trebuie schimbat. Şi cea bună: avem banii necesari. Vestea şi mai proastă: avem bani, dar sunt încă în buzunarul dvs.

***

Într-un sat, un preot merge la slujbă. Lângă biserică vede un măgar mort într-un accident de maşină şi sună imediat la poliţie. – Sunt preotul satului. Am găsit un măgar mort. – Şi ce, zice politistul ironic, vreţi să-l îngropaţi cu popă? – Nu, zice preotul, eu doar am anunţat familia.

***

Noul preot se răsteşte la slujbă: – Ce fel de parohie sunteţi şi voi?! Nu puneţi nimica în cutia milei! Nu vă iubiţi aproapele, pentru că aici nu se căsătoreşte nimeni şi bunul Dumnezeu nu vrea să audă nimic de voi, pentru că aici nici de murit nu moare nimeni!