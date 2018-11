Banderola i-a purtat noroc „Bizonului”: „E OK să fiu căpitan!”

Căpitan în premieră la FCSB, Harlem Gnohere a slavat din nou scaunului lui Nicolae Dică, fiind decisiv în victoria obținută la limită, scor 1-0 cu Astra pe „Național Arena”.

„Bizonul” a marcat unicul gol al meciului în minutul 67 iar la finalul partidei a ținut să-i mulțumească lui Nicolae Dică pentru încrederea acordată de a-l „unge” căpitan.

„Am tărit niște senzaţii bune pentru mine, să fiu căpitan e ok. Sunt mulţumit, le mulţumesc coechipierilor şi lui Dică pentru că mi-a dat posibilitatea să am banderola azi. Am fost surprins, sunt lucruri la care nu te aştepţi. Dar sunt mândru că am avut banderola, m-am luptat mai mult decât de obicei, pentru a-i face fericiţi pe suporteri. Am avut o primă repriză grea, dar după pauză ne-am revenit. Intrarea lui Moruţan a fost bună, am făcut un joc bun în repriza secundă. E foarte dificil să joci pe o asemenea suprafaţă. Mingea sare ciudat, ar fi fost un fotbal de mai bună calitate dacă era un gazon mai bun”, a declarat Harlem Gnohere la finalul partidei pe care a decis-o de unul singur.

A fost a zecea reușită a „Bizonului” în acest sezon, atacantul FCSB-ului conducând în clasamentul golgeterilor cu 10 reușite la fel ca și jucătorul Universității Craiova, Alexandru Mitriță.

Cu cele trei puncte, echipa lui Nicolae Dică a acumulat 27 de puncte, fiind pe 2, cu două mai puțin decât liderul CFR Cluj. De partea cealaltă, Astra a rămas pe loc de play-off, fiind pe 6 cu 20 de puncte.

Următoarea rundpă, FCSB va evolua tot pe „Național Arena” cu Dinamo într-un meci în care „câinii” vor fi gazde.