Bani mai mulți din luna decembrie pentru acești pensionari din Italia. Cum se calculează majorarea

Vești bune pentru milioane de pensionari din Italia! Statul a hotărât să reevalueze pensiile și să acorde măriri unor seniori, chiar în preajma sărbătorilor de iarnă. Cum se aplică majorarea în cazul vârstnicilor, în funcție de venitul fiecăruia?

Milioane de vârstnici din Italia au parte de vești îmbucurătoare din partea autorităților: se măresc pensiile! Urmează o reevaluare a veniturilor seniorilor, care inițial era programată în ianuarie 2024. Iată că pensionarii au motive de bucurie, pentru că se va face în preajma sărbătorilor de iarnă și vor primi mai mulți bani.

Această recalculare va aduce o creștere semnificativă a prestațiilor cu până la 0,80%. Este bine de știut că această majorare se aplică integral pensiilor care nu depășesc de 4 ori valoarea minimă, circa 2100 euro. Adică, în cazul unei pensii de 1000 de euro, seniorul va primi 8 euro/ lună. Creșterea va fi mai mică pentru cei care depășesc acest prag.

Cum se calculează majorarea pensiilor în Italia

Spre exemplu, în cazul în care pensia este 2101,53 euro, majorarea va fi de 0,68%, adică 2.626,90 euro. Fiecare pensionar are șansa la o mărire a venitului, fie ea oricât de mică. Sigur că, cine are o pensie foarte mică, de circa 525 de euro, primește în plus 50 de euro. Persoanele care au pensiile de 4 ori minimă, aproximativ 2.100 euro, pot primi în jur de 200 de euro, notează ziarulromânesc.de

Presa italiană scrie că majorarea se poate face astfel, dacă vorbim de o pensie de 2.100 de euro:

de la 2.101,53 euro la 2.626,90 euro. Majorarea va fi de 0,68%;

de la 2.626,91 la 3.152,28 euro. Majorarea va fi de 0,424%;

de la 3.152,29 la 4.203,04 euro. Majorarea va fi de 0,376%;

de la 4.203,05 la 5.253,80 euro. Majorarea va fi de 0,296%;

peste 5.253,81 euro. Majorarea va fi de 0,256%.

Pensionarii care aveau veniturile de 1000 de euro în 2022 primesc în 2023 și diferența: circa 80 de euro. Există vârstnici care vor încasa și un bonus de 154,94 euro, dar cu o condiție importantă: să nu depășească pragul de 7.328,62 euro pe an. Persoanele vizate sunt cele care au o pensie de circa 600 de euro pe lună. Cu toate aceste beneficii, pensionarii din Italia au motive de bucurie, mai ales în preajma sărbătorilor de iarnă. Aceștia vor încasa bonusurile respective înainte de Crăciun, așa că se pot bucura de câteva zile pline de cumpărături.