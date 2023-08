Banii au despărțit-o pe Delia de „jumătatea” sa: „Nu pot spune motivul real al separării, dar cred că nu se împărțea corect”

Celebra trupă N&D a rupt topurile muzicale la începutul anilor 2000. Nicolae Marin, alias Nick, și Delia Matache făceau senzație cu melodiile „Vreau să plâng” sau „Vino la mine”, care au rămas întipărite și acum în sufletele românilor. Lansau hit după hit și făceau show pe marile scene din întreaga țară. Minunea n-a ținut mult, căci cei doi artiști au decis să meargă pe drumuri diferite și să-și croiască o carieră solo. Zis și făcut! Totuși, mulți s-au întrebat, de-a lungul timpului, care a fost motivul real al separării.

N&D s-a înființat în vara anului 1999, după ce Nick a căutat o fată talentată, care să se alăture proiectului pe care el îl avea în plan. Așa a găsit-o pe Delia, alături de care a lansat hituri pe bandă rulantă și a rupt topurile muzicale la acea vreme. Cei doi artiști s-au bucurat de mult succes datorită pieselor fenomen pe care le scoteau, urcau pe marile scene din întreaga țară și aveau un public numeros. Totul până când au decis să meargă pe drumuri diferite și să-și realizeze cariere solo amândoi.

Nick povestea, la un moment dat, motivul pentru care drumul formației s-a oprit mai devreme decât oricine se aștepta. Artistul mărturisea că nu a avut contract cu Delia Matache, atunci când a înființat trupa, aceasta fiind una dintre greșelile lui de la acea vreme. Poate lucrurile ar fi stat altfel, iar N&D nu s-ar fi destrămat atât de repede, dacă ei ar fi avut măcar un act de colaborare semnat.

„Am fost sus și ne-am despărțit ok. Mi s-a părut că am fost lucrat pe la spate legat de discuțiile Deliei cu Andra. Nu mi-a zis că vrea să încerce solo. Întâi s-a documentat să vadă cum e, să nu cumva să plece degeaba. Apoi a plecat. Eu nu am avut contract cu Delia cât timp am colaborat, poate asta a fost greșeala mea. Dacă aveam, poate eram ok și azi. Am avut încredere deplină în ea”, spunea Nick, într-o emisiune la Kanal D, acum mulți ani.

Care a fost motivul real al destrămării N&D

Cei doi artiști au continuat pe drumuri diferite și au dat uitării proiectul pentru care munciseră pe brânci. Pentru Delia, succesul a venit rapid, astăzi fiind una dintre cele mai îndrăgite și cunoscute cântărețe de la noi din țară. Nick a făcut o pauză de la lumina reflectoarelor și nu s-au auzit prea multe despre el, de-a lungul anilor. Chiar și așa, acum mult timp, artistul dezvăluia motivul pentru care proiectul luase sfârșit: banii!

„Nu pot spune motivul real al despărțirii, dar cred că se împărțeau banii prea nasol în 2. 50%-50%. Eu scriam tot, compuneam, băgam benzină etc. Am lăsat de la mine ca să meargă trupa ok. Dar nu a fost bine. Am fost dezamăgit de ruptură, pentru că proiectul a fost sufletul meu”, continua el.

Nick era de părere că Delia a devenit cunoscută pe piața muzicală și datorită lui, pentru că a adus-o în fața publicului prin proiectul N&D.

„Da, am spus că dacă nu eram eu, Delia nu exista azi. Poate ajungea și fără mine, dar nu pot să spun asta. Mă mândresc cu produsul pe care l-am adus și care crește și acum. Am mai cântat împreună pentru fani. Mulți se întreabă sau așteaptă o colaborare, ea mi-a propus prima, apoi eu i-am propus o piesa, dar nu am avut timp. Nu știi cum e viața”, a conchis artistul.