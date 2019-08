Bărbat rătăcit cu mașina pe Muntele Mic după ce GPS-ul l-a îndrumat greșit

Un bărbat a cerut ajutorul salvamontiștilor, joi, după ce s-a rătăcit cu mașina pe un drum forestier de pe Muntele Mic, în județul Caraș Severin. Șoferul încerca să ajungă la Orăștie, iar GPS-ul l-a îndrumat greșit.

Echipa Salvamont Muntele Mic a intervenit, joi, pentru recuperarea unui bărbat care s-a rătăcit cu mașina pe un drum forestier, din cauza GPS-ului care l-a îndrumat greșit.

„L-a băgat GPS-ul pe un drum greșit, nu s-a oprit și a mers tot mai în față și a fost tot mai rău. După ce am fost solicitați, am ajuns la el, dar nu avem utilaje să-l putem scoate și am chemat pe cineva să vină cu un tractor”, a declarat Alin Albu de la Salvamont Muntele Mic, pentru mediafax.ro

El a spus că mașina este înmatriculată în Mehedinți, iar șoferul dorea să ajungă la Orăștie.