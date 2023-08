Bărbatul care a cheltuit o avere pentru a arăta ca un câine, prima plimbare în public. Ce s-a întâmplat

Zilele acestea, bărbatul care a cheltuit 16.000 de dolari ca să arate ca un câine și-a făcut prima plimbare publică. La mai bine de un an de când costumul său a fost gata, Toko a ieșit să se afișeze ca un câine pe străzi. Imaginile au devenit virale.

Japonezul are mai bine de 32.000 de abonați pe Youtube, dar ultimul său clip a ajuns la peste de 1,7 milioane de oamenii. Oameni din întreaga lume au rămas uimiți când au văzut imaginile cu un bărbat în toată firea, într-un costum de câine extrem de realistic. Pentru a marca momentul, Toko a spus:

„Îți amintești visele tale de când erai mic? Vrei să fii un erou sau un vrăjitor. Îmi amintesc că am scris în cartea de absolvire a școlii generale că vreau să fiu câine și să merg afară”.

Trecătorii care l-au văzut pe stradă s-au oprit să-l mângâie și să se joace cu el, făcându-l extrem de fericit.

Povestea lui Toko, bărbatul care și-a dorit să fie câine

Toko a așteptat 40 de zile pentru a putea semăna perfect cu un Border Collie, rasă aleasă pentru că-i poate ascunde figura umană. A cheltuit peste două milioane de yeni, respectiv aproape 16 mii de dolari. Suma a fost destinată confecționării unui costum realizat de o companie japoneză numită Zeppet.

Alcătuirea unui astfel de outfit a necesitat mai multe revizuiri. Angajații companiei au mărturisit cât de greu le-a fost să îl confecționeze și că a fost nevoie de mult studiu asupra animalului pe care l-au imitat atât de bine.

„Ideea este că scheletul unui câine nu poate fi reprodus pe scheletul unui om. Deoarece structura scheletului este foarte diferită, am petrecut mult timp studiind cum să-l facem să arate ca un câine. În plus, am colectat fotografii făcute din diferite unghiuri, astfel încât blana frumoasă poată fi reprodusă, astfel încât să arate natural”, a spus angajatul care i-a realizat costumul.

Toko a dezvăluit că a vrut să-și confecționeze acest costum deoarece îi plac câinii. De asemenea, aceasta este rasa sa preferată. Încântat fiind de realizarea sa, bărbatul a postat imaginile cu el îmbrăcat astfel pe rețelele de socializare.

„L-am făcut pentru că arată real când îl port. Preferatele mele sunt animalele patrupede, mai ales cele drăguțe. M-am hotărât să fac un câine. Este rasa (n.r. Border Collie) mea preferată de câini”, a declarat japonezul.

