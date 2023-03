Bărbatul din imagine s-a căsătorit de 8 ori. De ce a divorțat de soțiile lui și cât a durat cea mai scurtă căsnicie

Ron Sheppard, un bărbat din Marea Britanie, se declară un romantic incurabil la aproape 75 de ani. Britanicul s-a căsătorit de opt ori, de-a lungul vieții sale. Cât a durat cea mai lungă, dar și cea mai scurtă căsnicie a bărbatului?

Ron Sheppard s-a căsătorit de opt ori, cea mai lungă căsnicie a durat 13 ani, iar cea mai scurtă doar 10 luni. Bărbatul a fost la un pas să se însoare pentru a noua oară, însă a anulat toate planurile în ultimul moment. Acum, la aproape 75 de ani, britanicul spune că zilele sale romantice s-au terminat. Bărbatul are de gând să se mute la azil, pentru că toate soțiile sale i-au „obosit corpul”. Ron își părăsește micul apartament din Somerton, UK, pentru o nouă viață într-un azil de bătrâni, aproape de locul unde stă familia sa, mai exact în Insula Wight. Britanicul suferă de diferite afecțiuni, printre care și de boala Parkinson.

„Sănătatea mea nu este bună acum. Cred că este posibil ca toate soțiile mele să-mi fi uzat corpul de-a lungul anilor”, a ținut să spună el, potrivit DailyStar.”Stresul mental și fizic al divorțurilor și-au pus amprenta. Nu regret niciuna dintre căsătoriile mele”, a continuat bărbatul.

Bărbatul a rupt legătura cu fostele lui soții

Ron s-a căsătorit cu prima sa soție, Margaret, în 1966. Cuplul a avut trei copii înainte ca mariajul lor să se încheie, doi ani mai târziu. Ultima lui căsătorie a fost cu Weng în 2004. Cea mai lungă căsnicie a lui Ron a durat 13 ani, iar cea mai scurtă doar 10 luni. Britanicul nu mai ține legătura cu niciuna dintre fostele sale soții, dar spune că abia așteaptă să se mute pe Insula Wight pentru a fi aproape de fiii săi și de familiile lor.

Ron consideră că și-a căutat „aleasa” toată viața lui pentru că a fost abuzat sexual în copilărie. „M-a lăsat cu o mulțime de probleme”, a dezvăluit el. „Îmi doream în mod constant companie și m-am îndreptat către femei… Mă simțeam în siguranță în compania femeilor”.

Viața lui s-a schimbat enorm, după ce i-a spus adio ultimei lui soții. Acum își petrece timpul, în mare parte, în apartamentul său, în afară de ieșirile ocazionale la cumpărături pe care le face alături de îngrijitorii săi. „Îmi petrec zilele cu multă durere„, spune Ron.

„Nu pot face nimic cu adevărat, deoarece tremur foarte mult. Am îngrijitori care vin să mă ajute de trei ori pe zi. Îmi pregătesc masa, mă verifică și fac cumpărături. Nu prea ies în oraș, în afară de faptul că, ocazional, merg la cumpărături cu îngrijitorii mei”, a spus povestit bărbatul, pentru sursa citată. Ron și-a lansat autobiografia, Lord of The Weddings, în 2014, și încă lucrează la cea de-a doua carte a sa, The Wife Collector.