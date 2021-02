Bărbatul din Suceava, care și-a bătut crunt copilul, a făcut închisoare după ce și-a violat fiica de față cu frații ei

Informații cutremurătoare în cazul bărbatului care și-a bătut cu sălbăticie fiul de șapte ani, cu bâta. Bărbatul a făcut 8 ani de închisoare după ce și-a violat fiica vitregă, în vârstă de 14 ani, de față cu frații ei.

Individul se pare că a mai fost suspect și pentru violul comis asupra altei minore.

A ieșit din închisoare în 2019

Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava arăta atunci că ”în intervalul august – 16 septembrie 2013, prin constrângere fizică şi morală, inculpatul M. M. a întreţinut cu fiica sa vitregă, în vârstă de 14 ani, trei raporturi sexuale normale, două dintre acestea având loc în prezenţa copiilor săi minori în vârstă de 6 ani, respectiv 7 ani”.

În familia individului trăiesc patru copii, băiatul în vârstă de 7 ani având trei frați, doi gemeni în vârstă de 14 ani și unul în vârstă de 15 ani.

Și-a bătut fără milă fiul

Filmarea în care își bate fără încetare copilul de șapte ani a înmărmurit România. În imagini se vede cum bărbatul își lovește fără încetare copilul de șapte ani, cu o bâtă. Băiatul țipă și plânge, în timp ce agresorul îl bate fără milă.

În urma apariţiei acestor imagini, mama împreună cu cei trei copii minori au fost duşi la un centru de plasament din Gura Humorului, unde vor putea sta până când aceasta situaţie se va soluţiona.

„Noi am fost sesizaţi de către asistenta socială de la primăria Frumosu. Colegii mei de la urgenţe mi-au spus depsre acest caz şi am luat împreună hotărârea ca mama împreună cu copii aflaţi acasă să fie adusă la Centrul pentru Victimele Violenţei Domestice din Gura Humorului. Filmarea făcută de unul dintre copii a ajuns la primărie şi astfel, în atenţia noastră a ajuns cazul şi am luat imediat măsurile care s-au impus. Mama este consiliată şi juridic şi pshilogic şi social. În funcţie de hotărârea ei se vor lua măsurile care se impun . Pot sta la noi până la un an de zile, în funcţie de măsurile care vor fi luate.”, a spus Nicoleta Danieluc – purtător de cuvânt DGASPC Suceava.

Rudele sunt șocate

„Suntem şocaţi după ce am văzut acele imagini. Se temea să ne spună, se temea de el. Nu este prima oară când îi bate. O dată i-a bătut şi i-a ţinut toată noptea în frig. Copilul care a fost bătut este foarte cuminte, niciodata nu supăra pe nimeni. Ne ajuta la treaba şi era foarte linistit. Nu merita să fie bătut în halul acesta”, spun rudele celui mic.

„Poliţiştii din cadrul secţiei de poliţie Frumosu împreună cu asistentul social din localitate au primit date şi informaţii cu privire la faptul că mai mulţi minori, respectiv 4 copii sunt agresaţi fizic de către tatăl acestora. Din verificările pe care le-au făcut poliţiştii şi asistenţii sociali că cel puţin unul dintre minori a fost agresat fizic în cursul lunii ianuarie cu toate că mama acestora nu a depus plângee în acest sens. De asemenea, a fost deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie. La aceasta oră, tatăl se află în custodia poliţiei, urmând a fi dispuse faţă de acesta măsuri preventive, inclusiv privative de libertate.”, a declarat Ionuţ Epureanu – purtător de cuvânt IPJ Suceava

Bărbatul riscă acum ani grei de închisoare.