Bărbatul suspectat că ar fi ucis-o pe Ana Maria din Orhei cere să fie testat cu detectorul de minciuni. Anunţul făcut de avocat

Noi detalii halucinante ies la iveală în cazul crimei din Orhei! Presupusul criminal al Anei Maria, fata de 19 ani ucisă cu sânge rece, cere să fie testat cu detectorul de minciuni. Fata era însărcinată.

Ana-Maria, o adolescentă de doar 19 ani, însărcinată în luna a șasea, a fost găsită fără suflare după mai bine de o săptămână de la momentul dispariției sale. Principala persoană suspectată pentru decesul ei este un bărbat în vârstă de 45 de ani, care a fost văzut că o lua cu mașina în seara în care a dispărut.

Jurnaliștii de la Life Moldova l-au contactat pe avocatul bărbatului în vârstă de 45 de ani, care este suspectat de crima odioasă din Orhei. Potrivit acestuia, clientul său susține că este nevinovat și nu oferă mai multe detalii în privința a ceea ce s-a întâmplat. Totodată, acesta a dezvăluit că presupusul criminal al Anei Maria vrea să fie supus unui test poligraf, pentru a-și demonstra nevinovăția.

„Noi am solicitat chiar și să fie efectuat testul poligraf, deoarece dumnealui a spus: dacă persoanele consideră că eu am comis o infracțiune, eu sunt de acord să trec prin poligraf. La momentul de față, nu s-a trecut poligraful. El este de acord și astăzi să meargă la poligraf. Eu singur nu știu. Poate el și persoana respectivă ne poate induce în eroare pentru că noi nu suntem Dumnezeu. Adică este de acord să dea declarații. Totul e ok. O să se expună probele care vor fi administrate la momentul examinării”, a declarat avocatul bărbatului în vârstă de 45 de ani, potrivit jurnaliștilor de la Life Moldova.