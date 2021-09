Bat clopotele de nuntă în showbiz-ul românesc?! Anda Adam și noul iubit par pregătiți să facă pasul cel mare. „E foarte îndrăgostită”

Nu de mult, Anda Adam și fostul ei soț și-au încheiat socotelile și au luat-o pe drumuri separate. Cei doi și-au anunțat despărțirea, iar artista iubește din nou. Dragostea pare să fie mare, iar proaspeții iubiți par pregătiți să treacă la nivelul următor.

De câte luni de zile, Anda Adam are un nou partener. Artista se iubește cu un afacerist din Cluj și deși nu a declarat nimic despre noua relație, aceasta a postat în mediul online mai multe fotografii în care apare alături de noul partener. (CITEȘTE ȘI: ANDA ADAM, IPOSTAZE FIERBINŢI CU IUBITUL! CUM S-A FOTOGRAFIAT ARTISTA

Potrivit apropiaților acestora, relația celor doi pare că merge de minune, iar dragostea este mare. Atât de mare încât cei doi au planuri serioase împreună și s-ar gândi deja la nuntă. Se pare că artista este pregătită să îmbrace din nou rochia de mireasă.

„Anda e foarte îndrăgostită şi se înţelege bine cu acest băiat. Nu cred că mai are mult până la nuntă. Bine, depinde şi de ce timpuri vin, restricţii etc. Se iubesc mult, iar soacra o adoră pe Anda. Ei se ştiu de mult timp, dar sunt împreună de câteva luni. Soacra ei e moartă după ea”, a declarat un prieten al celor doi pentru click.ro.

Anda Adam și Sorin Niculescu s-au despărțit

Cuplul format din Anda Adam și Sorin Niculescu s-a destrămat. Cei doi au decis să o ia pe drumuri separate și să pună punct relației. Foștii soți au fost extrem de discreți în ceea ce privește despărțirea și au dorit să țină departe totul de ochii curioșilor.

„Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului. Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu.

Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui! Are tot dreptul și merită orice își dorește. Cred că acum este și puțin dezorientată și, oricum, trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, dar pentru mine este un om deosebit care m-a ajutat în viață și cândva, mi-a demonstrat că m-a iubit. Și mai presus de orice, este mama lui Eveline”, a spus fostul soț al Andei Adam, după despărțire.

(VEZI ȘI: ANDA ADAM, ÎNDRĂGOSTITĂ LULEA DE NOUL EI IUBIT! CE TATUAJ ȘI-A FĂCUT ARTISTA)