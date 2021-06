Bătaie cu săbii și bâte la Apahida, județul Cluj. Un tânăr a fost internat în stare gravă la spital

În localitatea Apahida, județul Cluj, a avut loc, vineri, o bătaie crâncenă la care au luat parte 30 de persoane. În urma încăierării, mai multe persoane s-au ales cu capul spart și cu mâinile tăiate de sabie. Măcelul a avut loc vineri, după ora 22:00.

Potrivit bzc.ro, patru tineri au fost atacați de mai multe persoane. Trei dintre ei ai ajuns la IMP Cluj, iar al patrulea este internat în spital, în stare gravă, după ce un scandalagiu i-a tăiat mâna cu sabie. Victimele erau însoțite de mamele lor și de o polițistă.

Tinerii au coborât în stația autobuzului M41 din Apahida și au luat-o pe jos, spre casă. La un moment dat, o mașină în care se aflau șase persoane a frânat lângă ei.

“Bă, vă dați mari? Hai, bateți-vă!”, a strigat o persoană din mașină către tinerii care se aflau pe marginea drumului. După care a început măcelul.

“Ne-am bătut cu ei, eu și cu David. Bogdan luase o bâtă în cap și fusese pus în genunchi, să își ceară scuze. I-am bătut pe toți”, a povestit Paul.

Bătaie la Apahida, județul Cluj. “A vrut să îl taie direct în cap!”

Unul dintre tinerii care au sărit la bătaie și-a sunat tatăl, care a venit imediat însoțit de un grup de 15-20 de persoane.

“A venit împreună cu 15-20 de apahideni care aveau bâte și bastoane telescopice, iar unul dintre ei avea o sabie. Am bătut vreo 10 dintre ei, chiar dacă mie între timp mi-au rupt umărul. David are capul lovit. Bogdan a primit un par în cap și are și mâna dislocată, iar cel mai grav e Alex, care acum e în spital cu o mână ruptă și cealaltă secționată de sabie. I-a fost secționat bicepsul stâng. De menționat că totul a fost o bătaie în trei reprize, ca în filmele cu proști. Ei au fugit după noi, ne-au fugărit și ne-au bătut. La un moment dat, tatăl dintre băieți a vrut să îl taie pe Alex direct în cap și atunci și-a băgat mâna. A căzut și au început să îl bată cu bastonul telescopic. Au ajuns toți la salvare, dar sunt și 10 răniți dintre rândul celorlalți”, a mărturisit Paul, una dintre victime.

Mamele celor doi tineri, care i-au însoțit la IML sunt contrariate de ce s-a întâmplat. “Nu pot accepta să se întâmple așa ceva, copilul meu să fie lovit la drumul mare. Și de aceea nu ne vom lăsa până nu se va face dreptate”, a spus una dintre ele.