Bătrânul din imagine este Popa Zaharia din Suceava. E halucinant cum l-a fotografiat un padurar

Un mesaj postat pe o pagină de socilizare i-a pus pe jar pe internauți. Cazul unui bătrân din Suceava, Popa Zaharia, s-a viralizat în foarte scurt timp. Autorul postării scrie că l-a întâlnit pe bătrân pe holurile tribunalului din Suceava, căutându-și dreptatea. Ce s-a întâmplat, de fapt?

Bătrânul a fost surprins de un pădurar în timp ce ducea către casă câteva lemne din pădure. Iar amenda pe care a primit-o a fost una usturătoare.

”Bătrânul din imagine este Popa Zaharia din comuna Liteni, Suceava. L-am întâlnit pe holurile Tribunalului Suceava căutându-si sala de judecată… În poza alăturată este tot el în timp ce a fost surprins la furat de lemne, fotografiat și amendat cu 2000 lei, de pădurarul Amariței Radu din cadrul Ocolului Silvic Liteni. Ca să vedeți cum își justifică pădurarii furturile și când își mai pierde câte unul cumpătul, vor statut de polițiști.”

Internauții au reacționat imediat:

”Cu astfel de padurari Romania nu risca sa ramana un ” desert „, dar sigur o tara de ticalosi .😢😢”, ”Rușine. Nu se vede cind se fură pădurea toată dar pe bătrânul care ia 2 lemne îl amendați”, ”Doamne ferește. 😓😓😓”, ”Asta numesc ei furt de lemne … mari jigodii de oameni merita împușcați la zid nenorociții dar mașinile cu lemne nu se văd , vagoanele de pe căile ferate pline cu lemne etc. Țara p…i mai mare rușinea …”, ”Doamne fereste, in ce zile a ajuns bietul taran roman. De a lungul intregii istorii a fost napastuit si tot bataie de joc este in continuare. Suntem la mana unor analfabeti care nu vad decat cum sa jefuiasca😭😢😭”, ”Păcat de bietul om poate are o pensie de nimic și nu-i ajung bani de medicamente de-aia a plecat să-și aducă si el citiva aragi că ăla nu e om de ridicat butuci să fim serioși”, au fost câteva dintre comentariile lăsate pe respectiva pagină de socializare.