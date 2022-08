Băutura campionilor. David Popovici a dezvăluit secretul său. Ce bea sportivul în fiecare dimineață

David Popovici (17 ani) este românul care a bătut anul acesta recordul mondial și a devenit cel mai rapid înotător al lumii. Sportivul a câștigat medalia de aur la proba de 100 metri, la Campionatul European de Natație pentru seniori, de la Roma. Recent, acesta a dezvăluit băutura miraculoasă pe care o consumă în fiecare dimineață.

Pentru a deveni campion mondial nu este suficient doar să te antrenezi cum trebuie, ci și să mănânci ce trebuie. David Popovici a dezvăluit secretul său. Înotătorul consumă în fiecare dimineață, imediat după antrenament, o combinație de lapte, miere și scorțișoară. De mai bine de 6 ani, această băutură nu lipsește din dieta sa zilnică. Sportivul o prepară uneori cu lapte, miere și cacao, pentru că proteinele joacă un rol important în alimentația sa.

Pentru cei care nu știau deja asta, scorțișoara are o mulțime de beneficii asupra organismului uman. Adăugată în lapte și combinată cu miere ajută sistemul osos, tratează răceala, combate insomnia și, cel mai important, detoxifică organismul.

Ce mănâncă David Popovici la micul dejun

David Popovici, în fiecare dimineață, mănâncă un iaurt mare, pe care îl amestecă cu banane, chia, miere și fulgi de ovăz. La acestea el adaugă fructe uscate de orice tip.

„Mănânc bine dimineața. Mănânc cu ochii închiși, ca să dorm la loc, o fac de mic și văd că funcționează la mine”, a declarat David Popovici.

David Popovici, o nouă performanță

După ce a luat aurul și la 200 de metri liber, David Popovici și-a asigurat un loc in istorie. A devenit doar al 4-lea înotător din toate timpurile care câștigat aurul la 100 de metri liber și la 200 de metri liber la aceeași ediție a Campionatelor Europene.

La interviurile de la finalul cursei de la Roma, David Popovici a dezvăluit că nu a avut în plan câștigarea cursei sau doborârea recordului lui Paul Biedermann (1:42.00). Românul, campion și la 100 de metri liber, a povestit ce i-a transmis antrenorul.

”Nu prea mă așteptam la niciun timp. Nu am avut acest obiectiv. Nu am avut ca obiectiv să câștig sau să cobor sub 1:42.

La prânz, l-am întrebat pe antrenor «Care e planul?». El decide, eu încerc să mă conformez. A zis «Nu vrei tu să încerci să faci o nebunie?». Am spus «Bine, hai că încerc». Ăsta a fost obiectivul. Recordul de la 400 de metri e și mai greu de doborât decât cel de la 200 de metri.

Nu știu ce pot să fac la 400 de metri. Nu știu cât de bun sau slab sunt. Vom vedea în două zile. E ceva nou. E cea mai puțin stresantă probă. Nu există așteptări”, a spus David Popovici.

