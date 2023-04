Bella Santiago, viața dincolo de succes: „Foamea m-a ajutat să fiu puternică”

Bella Santiago a devenit una dintre cele mai apreciate cântărețe, însă puțină lume știe ce drum a avut de parcurs pentru a ajunge să aibă succes. În cadrul unui interviu recent, artista a făcut dezvăluiri emoționante despre viața sa personală, susținând, printre altele, că în copilărie s-a confruntat cu sărăcia.

Bella s-a născut în Filipine, însă a decis să se stabilească în România, în urmă cu mulți ani. Și-a dorit să urmeze drumul muzicii, așa că s-a înscris la „X Factor România”, în 2018 și a câștigat competiția. Participarea i-a adus noi oportunități în plan profesional, iar de atunci Bella Santiago a lansat mai multe piese care au avut un succes răsunător și au devenit hituri la nivel internațional.

Însă, până să ajungă în punctul la care a visat, cântăreața a avut de trecut prin multe obstacole.

Bella Santiago, copilărie marcată de greutăți și lipsuri financiare: „Stăteam într-o casă foarte, foarte mică”

Bella a avut o copilărie grea. Crescută de bunicii săi, nu a avut parte de lucrurile pe care și le dorea. Cântăreața susține că a locuit într-o casă mică, iar lipsurile financiare i-au umbrit copilăria. În ciuda obstacolelor întâmpinate în viață, Bella a luptat din greu pentru a-și consolida cariera și pentru a-și ajuta familia.

„Am strâns bani și am zis că vreau să strâng bani pentru mama, pentru că eu îi trimit bani mamei mele în fiecare lună, pentru că ea nu muncește, este bolnavă, are scoliosis (n.r. scolioză) și nu mai poate să muncească. Teoretic, eu am muncit pentru mama mea! Și am zis că vreau să strâng mulți bani ca să avem și noi casă, pentru că nu aveam casă. Noi stăteam într-o casă foarte, foarte mică. Atunci când m-a luat mama m-a dus într-o casă foarte mică, cred că de 20 de metri pătrați. Adică, ea mi-a făcut un pat din cărți, dedesubt erau cărți, erau cartoane. Nu aveam pat. O cameră mică, cu acoperișul distrus, când ploua, ploua în casă (…). Când coboram din pat, ajungeam direct la ușa de afară, aveam și o chiuvetă, și o baie mică unde ne făceam duș”, a mărturisit Bella Santiago, la FRESH by UNICA.

