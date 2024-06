Belo a comis-o din nou?! Fostul fotbalist al ”Generației de Aur” a rămas fără permis de la un păhărel, iar acum…

Miodrag Belodedici a ”comis-o” în urmă cu o lună, din cauză că a consumat alcool, apoi s-a urcat la volan. Permisul i-a fost suspendat pentru 90 de zile, însă fostul fotbalist al ”Generației de Aur” conduce în continuare. Posibil să aibă o dovadă de circulație pentru 15 zile, nu știm, cert e că fostul jucător, supranumit ”Căprioara”, pentru felul elegant în care ieșea din apărare, s-a ”lovit” chiar de CANCAN.RO, iar imaginile curg, în exclusivitate.

Miodrag Belodedici a ieșit să-și facă antrenamentul, în zona de nord a Capitalei, dar până la locul faptei, fostul fotbalist a mers cu mașina. Chiar dacă permisul i-a fost suspendat, după ce a fost depistat băut la volan. Belo a parcat mașina ușor avariată în față pe una dintre străduțe, apoi a luat-o la alergat. Și-a făcut turele, doar că a pierdut, urma autoturismului! E drept, a și ”galopat” destul de mult, iar întortocheatele străduțe i-au ”alungat” orientarea.

A căutat, câteva minute bune, unde trăsese pe dreaptra și a reușit să-și găsească mașina. A urcat la volan și a călcat-o. Nu tare, doar cât să ajungă, regulamentar, acasă, după efortul zilnic care-l menține în formă, că de asta Belodedici nu-și arată vârsta.

Miodrag Belodedici, prins băut la volan după meciul ”Generației de Aur”

Miodrag Belodedici, câștigătorul Cupei Campionilor Europeni (actuala Liga Campionilor) de două ori, cu Steaua București și Steaua Roșie Belgrad, a rămas fără permisul de conducere la finalul lunii mai, atunci când Poliția Rutieră l-a depistat la volan cu o alcoolemie de 0,09 mg/l alcool pur în aerul expirat. S-a întâmplat după meciul de adio al Generației de Aur, pe care ai noștri l-au câștigat cu 3-2 în fața unei selecționate a lumii, conduse de pe bancă de celebrul antrenor, Jose Mourinho.

Belo a fost oprit de polițiști în jurul orei trei dimineața, pe o stradă din sectorul 1, și l-au testat, apoi l-au dus la sediul INML, pentru recoltarea de mostre biologice.

„Poliția m-a oprit în momentul în care am plecat de la petrecere, în jurul orei trei dimineața. Așteptau la pândă. Au plecat în urmărirea mea cu girofarul, ei fiind la 100 metri în spatele meu”, a transmis dublul câștigător al Cupei Campionilor Europeni. „Am băut două șprițuri. La etilotest, valoarea a fost de 0,08. Am fost sancționat contravențional, iar la Poliție am stat două ore. Eu le-am spus că nu sunt în stare de ebrietate. Mi-au luat permisul pentru 90 de zile”, a spus Miodrag Belodedici (Vezi AICI toate detaliile).

Pe lângă permisul suspendat pentru 90 de zile, lui Miodrag Belodedici i s-a aplicat și o amendă contravențională de 1.485 de lei.

