Bergodi vrea revanșa în Suedia: „Am venit aici ca să facem un meci frumos!”

Joi, de la ora 20:00, va avea loc Djurgarden – Sepsi OSK, confruntarea contând pentru manșa secundă a celui de-al treilea tur preliminar al Conference League.

Duelul de pe „Tele2 Arena” din Stockholm se reia de la scorul de 3-1 pentru nordici, însă Cristiano Bergodi, antrenorul principal al formației Sepsi OSK, s-a arătat convins că elevii săi au forța de a întoarce rezultatul.

„Va fi un meci greu după rezultatul din tur. Dar am venit aici ca să facem un meci frumos. Trebuie să jucăm cu încredere şi curaj, pentru că nu avem nimic de pierdut. Plecăm cu acest dezavantaj de două goluri şi nu va fi uşor, însă mai sunt 90 de minute şi putem să avem speranţe. Vom căuta să marcăm un gol în prima repriză. Iar dacă jocul e echilibrat, sigur că apoi putem încerca şi al doilea gol, pentru că meciul durează 90 de minute. Se poate întâmpla orice, dacă dai un gol se pot schimba lucrurile pentru cealaltă echipă. Eu am speranţa că se poate întoarce rezultatul din tur. E adevărat că e o echipă foarte, foarte bună, dar în tur, până în minutul 30 am controlat jocul. În acest timp nu a existat o diferenţă mare între noi şi ei. Ar fi un lucru extraordinar să ne calificăm mai departe, o minune adevărată, pentru că venim după rezultatul negativ din tur. Însă vedem mâine ce se întâmplă”, a declarat Cristiano Bergodi, antrenorul principal al formației Sepsi OSK.

În urmă cu o săptămână, covăsnenii s-au predat pe teren propriu în fața suedezilor, scor 3-1. Edvardsen din penalty (min.26) și Asoro cu o dublă semnată în minutele 31 și 54, făcând ca tabela de pe „Sepsi Arena” să arate un neverosimil 0-3, onoarea gazdelor fiind salvată de Todorie de la punctul cu var (min.79).

Chiar și așa, este greu de crezut că golul semnat de Tudorie va cântări în economia calificării, suedezii demonstrând la Sf. Gheorghe că sunt cu cel puțin o clasă peste băiții lui Bergodi.

Pariuri Djurgarden – Sepsi OSK:

PSF 1 – cota 1.51

Ambele înscriu – cota 1.99

Echipe probabile Djurgarden – Sepsi OSK:

Djurgarden: Widell Zetterstrom – Johansson, Hien, Ekdal, Bengtsson – Finndell, Schuller, Eriksson – Asoro, Edvardsen, Radetinac

Antrenor: Kim Bergstrand

Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Ninaj; Ciobotariu, Dumitrescu – Rodriguez, Păun, Matei – Gheorghe, Tudorie, Damașcan

Antrenor: Cristiano Bergodi