Bergodi vrea trei puncte cu „lanterna” Ligii 1: „Sper să fie un meci frumos, dar pe care să-l câştigăm!”

Cristiano Bergodi, antrenorul principal al formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe, a declarat în cadrul unei conferințe de presă, că elevii săi au forța de a obține toate punctele puse în joc cu Academica, duelul urmând a deschide acest retur al sezonului regular al Ligii 1.

„Trebuie să ne gândim doar la noi, să mergem acolo să încercăm să facem un meci bun. Echipa noastră încet-încet a crescut, dar trebuie să avem şi rezultate. Am crescut din toate punctele de vedere, dar nu am făcut paşi foarte mari. Încet vom reuşi, este nevoie şi de un pic de răbdare. Am obţinut 4 puncte în ultimele două meciuri şi cred eu că puteam câştiga şi la Craiova. Dar noi trebuie să avem continuitate în rezultatele de până acum. Este un meci important, ca fiecare din campionat. Am folosit această pauză provocată de meciurile naţionalei să implementăm ceea ce doresc să jucăm. Academica Clinceni, chiar dacă e pe ultimul loc, este o echipă care joacă un fotbal bun. Sper să fie un meci frumos, dar pe care să-l câştigăm”, a declarat Cristiano Bergodi.

Academica – Sepsi OSK, va avea loc vineri, de la ora 17:30, duelul urmând a se disputa în prologul primei runde a returului acestui sezon regular al Ligii 1. Confruntarea va avea loc pe „Marin Anastasovici” din Giurgiu și va fi condusă la centru de Florin Andrei din Târgu Mureș. După 15 runde, Academica ocupă utimul loc cu 4 puncte în timp ce Sepsi OSK se află pe locul 12 cu 14 puncte.