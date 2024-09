Betty Salam a „turbat” după ce Vişănescu i-a pus două întrebări şoferiţei asiatice care i-a luat la autostop: „Ce te interesează pe tine dacă e…”

În ediția de miercuri, 11 septembrie 2024, de la Asia Express, Betty Salam i-a făcut soțului ei o scenă de gelozie. Aflați în mașina care îi transporta către următoare misiune, Fiica lui Florin Salam a fost luată prin surprindere de curiozitatea ce-l măcina pe Cătălin Vișănescu – după ce acesta i-a pus câteva întrebări șoferiței asiatice care i-a luat la autostop.

Miercuri, 11 septembrie, Betty Salam și Cătălin Vișănescu au intrat în cursa pentru ultima șansă. Cei doi s-au străduit să dea tot ceea ce au mai bun pe traseu, însă tensiunile și discuțiile în contradictoriu nu au lipsit. NU RATA: Ce i-a spus Florin Salam fiicei sale, înainte de Asia Express. Betty a făcut dezvăluirea fără perdea

În timp ce se aflau în mașina unei șoferițe asiatice – care i-a luat la autostop – Cătălin Vișănescu a încercat să poarte un dialog cu aceasta, însă Betty Salam a luat ”foc”. După ce a întrebat-o pe dacă este căsătorită și dacă are copii, fiica lui Florin Salam a reacționat. Mai în glumă, mai în serios, artista a încercat să afle de unde și de ce soțul ei este interesat de statutul matrimonial al șoferiței.

Betty Salam: Nu, nu sunt geloasă pentru că nu am pe ce”, a fost discuția dintre cei doi din mașină.

Betty Salam: Ți-am zis eu că am văzut poza. La ce te mai interesează? Bine, las-o să se uite pe Google Maps să fie atentă. Că după aia te duce la bărbatul ei și…

Betty Salam: Ia uite ce-l interesează pe el dacă e măritată și dacă are copii.

În timpul testimonialelor, Cătălin Vișănescu i-a explicat lui Betty Salam că tot ceea ce a vrut să facă a fost să întrețină atmosferă și să poarte o conversație cu șoferița, astfel încât drumul cu mașina să nu fie plictisitor. În cele din urmă, cei doi au dat-o la pace, iar fiica lui Florin Salam s-a lăsat convinsă de intențiile nevinovate ale soțului ei.

Cătălin Vișănescu: Ai zis să vorbim cu ea. Ce voiai să o întreb?

Betty Salam: Cum să se bage în seamă prea mult cu ea? Ce te intereseaz dacă e măritată?

Cătălin Vișănescu: Am vrut să o întreb dacă e măritată, dacă are copii, să întreb cum îl cheamă pe soț. Am vrut să întru în subiect cu ea. Poate voiam să o întreb dacă bărbatului ei îi place fotbalul sau nu îi place. Foarte drăguță era.

Betty Salam: Da? Deci era drăgută, ă?

Cătălin Vișănescu: Foarte drăguță ca personalitate.

Betty Salam: Tu te-ai mulțumit că te-a dus doamna aia până la steag.

Cătălin Vișănescu: Am fost și eu pe interes, voiam să vorbesc frumos cu ea să ne ducă direct la steag, să nu mai căutăm noi steagul.

Betty Salam: Bine, fie, oricum era în favoarea noastră. E ok. Gata, te iert!