Betty Salam și-a serbat majoratul! Mesajul soțul ei: „Mama băiatului nostru, o soție exemplară, frumoasă, cam geloasă…”

Betty Salam a împlinit 18 ani! Fiica lui Salam urmează să devină în curând mămică. Partenerul ei de viață, Cătălin Vișănescu, i-a transmis un mesaj emoționant, prin intermediul unei rețele de socializare.

Betty Salam și Cătălin Vișănescu s-au cununat civil în urmă cu câteva luni, iar în curând vor deveni părinți. De ziua ei, pe 28 august, soțul fiicei lui Salam a scris un mesaj lung și emoționant pe contul său de Instagram. (Citește și Betty Salam, în lacrimi la TV! Ce s-a întâmplat în timpul sarcinii)

„Suntem impreuna de aproape patru ani. Patru ani in care s-au intamplat multe. Certuri,impacari, bucurii, suparari dar cel mai mult dintre toate a fost dragostea! Dragostea care ne leaga acum si pentru tot restul vietii. Ai devenit iubita, sotie si in curand mama. Mama baiatului nostru, o sotie exemplara, frumoasa, iubitoare, atenta, (cam geloasa) dar in primul rand intelegatoare. Te iubesc nespus de mult, nu sunt cuvinte pe care ti le pot spune, descrie sau pe care le poti scrie la ce simt acum. Imi vei darui copilul pe care l-am visat si dorit dintotdeauna chiar daca varsta este una frageda adica cea de 18 ani pe care azi ii implinesti! Iti doresc din tot sufletul meu dar si al lui Matthias (chiar daca este in burtica la tine) multa sanatate si fericire, sa ai parte numai de bucurii alaturi de noi si de familia noastra (maricica😂😂). De astazi esti majora, implinesti varsta majoratului cea mai frumoasa aniversare a unui om! TE IUBESC ENORM! ❤️❤️😘😘”, a scris Cătălin Vișănescu.

“Nu pot să spun că m-am simțit pregătită!”

Cântăreața nu a plănuit să aibă un copil acum, își dorea peste câțiva ani, însă dacă s-a întâmplat, îl primește ca pe un dar de la Dumnezeu.

„Am puține emoții…nu am vorbit până acum de acest subiect. Sunt însărcinată în 4 luni. Nu suntem nici primii, nici ultimii, vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut. Mă așteptam să ne dea toată lumea mesaje răutăcioase. Au fost și răutăți, dar nu aș vrea să le iau în seamă. Nu pot să spun că m-am simțit pregătită!” a spus Betty Stoian, într-o emisiune tv.

„A fost un dar de la Dumnezeu, pentru că eu am vrut să mai stau 2, 3 ani, să aștept, să mai cresc puțin, dar așa a fost să fie. În legătură cu oamenii care vorbesc de etnie, noi suntem oameni normali… Am avut o problemă personală și nu am vrut să vorbesc despre asta, nu am ieșit pe nicăieri, nu am postat pe Instagram…Nu aș fi făcut niciodată ceva să renunț la copil!” a spus Betty, despre sarcină.