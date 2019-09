Bia de la Puterea Dragostei, la capătul puterilor: “M-ai umilit cel mai rău…”

Bia și Livian de la Puterea Dragostei au îngropat securea războiului. Cei doi au avut o discuție în Camera Roșie, unde au lămurit ceea ce s-a întâmplat zilele trecute.

Iubitul Biancăi i-a reproșat Biei destul de multe lucruri și a explicat faptul că tot ce a spus la adresa ei a fost pentru că s-a umplut paharul.

„Jur că nu am nimic cu tine, nimic personal. Te-ai luat de iubita mea. Mi s-au adunat. A intervenit Andreea, apoi Ligi, iar tu ai picat a treia când jur, că nu am avut chef. Am fost nesimțit. Ați încercat să vă bateți joc”, a spus Livian.

„Hai să îți spun, eu am crezut că ea te pune să faci așa, să reacționeazi așa. Știu că și eu am greșit. M-ai umilit Livian. Nu te-am subestimat, dar eu am crezut că tu profiți de situația asta”, a completat Bia.

Se pare că bruneta și-a dat seama de lucrurile pe care le-a spus și le-a făcut și i-a mărturisit lui Livian faptul că nu mai vrea să se certe.

„Eu spuneam pentru că mă provocai, nu o spuneam din răutate, nu îți spuneam din tot sufletul”, i-a mărturisit Bia lui Livian și și-a cerut scuze pentru tot ce s-a întâmplat.

Bia a distrus toaleta fetelor într-un acces de furie

În ediția de ieri a emisiunii, după cearta pe care a avut cu Livian, Bia a iesit din emisiune, însă nu a facut-o de una singură. A luat-o pe Bianca de mână sub pretextul că ar avea de vorbit ceva. Speriați colegii au intervenit și au împiedicat discuția celor două fete.

Cu nervii întinși la maxim, Bia a reușit să distrugă toaleta fetelor.